Başbakan Yıldırım'dan Musul ve Kerkük açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, TRT World Forum açılış oturumunda konuştu. Başbakan Yıldırım, Musul ve Kerkük için, "demografik yapının, bölgenin tarihi derinliğine uygun olarak eski haline döndürülmesi konusunda da merkezi Irak yönetiminin gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz" dedi.

Yıldırım, "Türkiye'nin ekseni kaymıyor. Türkiye yerinde. Yerinde duramayan başka ülkeler var. Türkiye hem batılı hem doğulu. Türkiye'yi bir sınıflamaya tabi tutmak büyük bir cehalettir." diye konuştu.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

Türkiye'nin misyonu, hakikate hizmet, mazlumların sesi, aklı ve vicdanı olmaktır. TRT World'ün bunu küresel anlamda en iyi şekilde yaptığına şahit oluyoruz. Tarihiyle medeniyet mirasıyla geniş coğrafyaya yayılan kardeşlik bağlarıyla kıtaları birbiriyle birleştiren Türkiye, dünyanın vicdanı olarak hareket ediyor, etmeye de devam edecek.

TRT World, doğru habercilik yapılarak kişileri gerçeklerden haberdar etmek, sesini duyuramayanların sesi olmak üzere kuruldu. Bir anlamda mevcut medya anlayışına itiraz olarak TRT World doğmuş oldu. Habercilikte büyük haksızlıklara maruz kalmış bir ülkenin ve bir siyasi hareketin mensubu olarak ifade etmek isterim ki habercilikte gerçeği ve sadece gerçeği vermek yeterlidir.

(Somali'deki bombalı saldırı) Bu vahşi terör saldırısında hayatını kaybeden bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu alçak terör hadisesini şiddetle lanetliyorum.

Avrupa'da göçmen ve yabancı düşmanlığı akımının son yıllarda siyasi alanı da adeta etki altına aldığını görüyoruz. Bu bizim esasen bir süreden beri gündeme getirdiğimiz endişeleri de teyit ediyor. Bu gelişmeleri dikkate alarak Türkiye, kapsayıcı ve kucaklayıcı politika anlayışını sürdürmeye devam ediyor. Her ne kadar Suriye'nin derdiyle dertleniyorsak Arakan'ın derdini de ihmal etmiyoruz. Filistin'in yardımına ne derece koşuyorsak Somali'nin yardımına da koşuyoruz.

İDLİB OPERASYONU

Barışın tesisi için Rusya, İran ve Türkiye olarak Astana sürecini başlatmış bulunuyoruz. Girişimlerimizi BM şemsiyesinde Cenevre sürecine de taşımış bulunmaktayız. Son olarak İdlib'in güvenliğinin sağlanması, çatışmaların sonlandırılması için biz, Rusya ve İran'dan oluşan güvenlik çemberi oluşturma çabalarına başladık.

KUZEY IRAK REFERANDUMU

Türkiye, Irak'ın toprak bütünlüğünün muhafazasına büyük önem vermektedir. Meşru olmayan bir referandum gerçekleşmiştir. Bu konuda bizim de atabileceğimiz adımlar mevcuttur. Bunları da birer birer hayata geçiriyoruz. Hava sahamızı kapattık, sınır kapılarının merkezi yönetime devredilmesi sürecini başlattık.

"MERKEZİ IRAK YÖNETİMİNİN DEMOGRAFİK YAPI KONUSUNDA HASSASİYET GÖSTERMESİ GEREKİR"



Merkezi hükümet tarafından geri alınan bölgelerde örneğin DEAŞ'tan alınan Musul ve peşmergeden alınan Kerkük'te, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin baskıyla, şiddetle, oldu bittiyle değiştirdiği demografik yapının, bölgenin tarihi derinliğine uygun olarak eski haline döndürülmesi konusunda da merkezi Irak yönetiminin gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz.

Terör insanlığın baş belasıdır. Terör lanetlenmelidir, üzerine şiddetle gidilmelidir. Fırat Kalkanı ile Suriyeli kardeşlerimizin dönüp yerleşmesini sağladık. Fırat Kalkanı Harekatı ile 3600 üzerinde DEAŞ terör örgütü mensubunu etkisiz hale getirdik. Hiçbir ülke Türkiye'nin gösterdiği başarıyı tek başına gösterememektedir. 4500 DEAŞ terör örgütü elemanını tutukladık. 50 binden fazla yabancı savaşçının ülkemiz üzerinden bölgeye geçmesine engel olduk.

Terörle mücadele konusunda dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz samimiyet. Biz Avrupa'ya yönelen mülteci akınının önüne geçmek için her türlü önlemi alıyoruz. Bütün bu yaptığımız fedakarlıklar uluslararası camia tarafından gerekli hassasiyeti görmüyor.

Türkiye'nin ekseni kaymıyor. Türkiye yerinde. Yerinde duramayan başka ülkeler var. Türkiye hem batılı hem doğulu. Türkiye'yi bir sınıflamaya tabi tutmak büyük bir cehalettir.