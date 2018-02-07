Başbakan Yıldırım, beraberinde Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ile Diyarbakır'a geldi.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ile kentteki diğer ilgililer tarafından karşılanan Yıldırım ve beraberindekiler Kulplular taziye evine geçti.

AA'nın haberine göre; Başbakan Yıldırım, Diyarbakır'ın kanaat önderlerinden babası Hüseyin Elçi'yi dün kaybeden MEDAV Başkanı Elçi'ye başsağlığı dileklerini iletti.

Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.

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