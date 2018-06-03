Başbakan Yıldırım Kastamonu'da konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım, Kastamonu'da halka hitap ediyor.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

"Ne diyorlar? Hızlı trene ne lüzum varmış, yerli otomobil de nereden çıkmış? Bu mu sizin milliyetçiliğiniz? Bu mu sizin yerliliğiniz. Bunların işi gücü yapılan işleri durdurmak, bozmak. Bunlar milletle aynı istikamette yürüyemiyorlar. Bu millet rahat yüzü görmesin, insanların yüzü gülmesin istiyorlar. Bunlar yıkmaya, iptal etmeye çalıştığını projeler, bu milletin yüz akı projeleridir.

Söyledikleri tek şey var. Tayyip Erdoğan'ı indirmek. Bu seçimler aslında iki taraf arasında geçiyor. Birinci taraf, ülkeyi kalkındırmak, 2023, milli geliri arttırak milletin refahını arttırmak isteyenler. Çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın geleceğine daha da umutla bakmak isteyenler. Sanayicimiz, işçimiz, esnafımız daha da iyi yaşasın diyenler. Güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye diyenlerdir. Bu grup AK Parti kadrolarıdır, Cumhur İttifakıdır. Peki ikincisi, ikinci taraf kim? İkinci taraf Türkiye'yi uçurumun eşiğinden alıp düze çıkaran Erdoğan iktidardan gitsin diyenler, eski günlere yeniden dönülsün diyenler. Darbeciler yok edilmesin, milletin dediği olmasın diyenler. Bu ülke hep yerinde saysın diyenler. Kardeşim, o devirler geçti. Türkiye kararını verdi. Bu millet 16 Nisan'da kararını verdi. Gelin siz de bu inadı bırakın, milletin yükselişine ayak uydurun. Yoksa bu rüzgar sizi de savurup atacak.

Daha yola çıkar çıkmaz, motor su kaynatıyor. Bir yandan seçilirsek parlamenter sisteme döneceğiz diyorlar. Bunlar geri vitese takmış durumdalar. Biz ileri vitese takıyoruz, bunlar geri vitese takıyor. Biliyorsun geri giderken, boynunu büke büke gidersin. Bir yandan da diyor ki, eski sistemi getireceğim ama seçilirsem diyor, bir ton vaad veriyor. Ya kardeşim, parlamenter sistemde senin yetkin, adın yok. Genel başkanları aday olamıyor, cesaret edemiyor. Seçim beyannamesini Kılıçdaroğlu okuyor, vaatleri İnce veriyor. Karar verin hanginiz cumhurbaşkanı adayısınız. Velhasıl bunların kafaları karışık. Bırakalım onları kendi haline, biz işimize bakalım. Kendi partisinin başına seçmedikleri adayı şimdi Türkiye'nin başına seçmeye çalışıyorlar. Çok değerliyse kendiniz niye seçmediniz? Önce siz seçseydiniz, sonra da millet bunu değerlendirseydi.

Biz söz verirsek yaparız. Bizde boş söz olmaz. İşte Kastamonu, 16 yılda nereden nereye geldi. Kastamonu'ya 16 yılda 14 milyar yatırım yaptık. 2000 yılında Kastamonu 20 milyon dolar ihracat yapıyordu. Geçen sene 120 milyon dolar ihracat yaptı. 6 kat artış var."

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