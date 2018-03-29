Başbakan Yıldırım: Parayı kim verirse ona hizmet ediyorlar!

Bosna Hersek'teki iş adamlarıyla bir araya gelecek Yıldırım, Saraybosna Üniversitesi öğrencileriyle de bir araya geleceğini, bölgeye, Balkanlar'a ilişkin değerlendirmelerde bulunacaklarını bildirdi.

Başbakan Yıldırım: "90'lı yılların başında yaşanan büyük acıların izleri hala hepimizin hafızasındadır. Dolayısıyla Balkanlarda benzer bir sıkıntının, krizin, kaosun yaşanmaması için bölgedeki bütün ülkelere ortak sorumlulukla hareket etme görevi düşüyor. Türkiye olarak biz Balkanların huzuru, istikrarı için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz."

Saraybosna Üniversitesi'nin Tükiye'den öğrencilerin de ağırlıklı olarak gittikleri okul olduğuna değinen Yıldırım, "Bosna Hersek Devlet Başkanları Konsey Üyeleri ile bir araya gelme fırsatımız olacak." açıklamasında bulundu. "Balkanların istikrarı ve huzuru için elimizden geleni gayreti gösteriyoruz. Balkanlarda yaşayan bütün ülkelerin refahı için, Balkanlar ve Türkiye ilişkilerinin gelişlmesi için önemli bir vesile olmuş olacak."

Yıldırım, "Başbakan Yardımcımız Recep Akdağ, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekçi de refakat edecektir" açıklamasında bulundu.

"İfade kendisini anlatıyor. Örgütler kendi ifadesiyle ortaya çıkan örgütler değil, hazırlayan birileri olduğunu ifade ediyor. Proje terör örgütleri, birilerinin amaçlarına hizmet etmek üzere kurulmuştur. Hem Suriye'de hem yurtiçinde terörle mücadelede görüyoruz. Ne Kürtlerin ne Türklerin ne de başka vatandaş grubunun dertleriyle ilgili olmadıklarını açıkça görüyoruz. Parayı kim verirse ona hizmet ediyorlar. Normal şartlarda bu örgütlerin bir amacı olsa dünya bir araya gelse hedeflerinden şaşmazlar. Bunların amacı Türkiye'yi yıkmak. Ancak dünya bir araya gelse bizi yıkamazlar, ancak oyalayabilirler. Terör örgütleri sürekli ad değiştirerek ayakta kalma peşindeler."

"Bunların sürekli yer ve isim değiştirdiklerini söyledik. Suriye'de başka, Irak'ta başka isimle karşılaşıyoruz. Üzerlerindeki postu kaldırdığınızda kim olduklarını biliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti ve aziz milletimizi kandıramazlar. Bunlardan ciddi şekilde zarar gördük."

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