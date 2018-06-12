Başbakan Yıldırım: Türkiye'nin AB üyelik hedefi devam ediyor!

Başbakan Binali Yıldırım ile Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ortak basın toplantısı düzenledi. Yıldırım, "Bulgaristan'ın Balkanlar bölgesini AB gündemine taşımaya yönelik çabalarını takdir ediyoruz" derken, "Türkiye'nin AB üyelik hedefi devam ediyor ama AB'nin gelecek vizyonunu belirlemesi ve bu konudaki kafa karışıklığını bir an önce gidermesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.

AVUSTURYA BİR AN ÖNCE BU YANLIŞTAN DÖNMELİ

"Avusturya'nın cami kapatma kararı yanlıştır, bir an önce bu yanlıştan dönmelerini bekliyoruz. Avusturya Başbakanı'nın, Avusturya hükümetinin aldığı camileri kapatma, din adamlarını sınır dışı etme kararının geleceğin Avrupası için, bölgesel barış için, dinler arası medeniyetler arası buluşma ve diyalog için büyük bir tehdit olduğunu ifade etmek isterim. Bölgemizin huzura, barışa ihtiyacı var. Radikal söylemler ve İslamofobi söylemleriyle Avrupa değerleri hiçbir zaman istediğimiz noktaya gelmez. Bu yanlıştan Avusturya hükümetinin bir an önce dönmesini bekliyoruz."

YENİ HIZLI TREN PROJESİNE BAŞLIYORUZ

"Trans Avrupa ulaşım koridorunun Türkiye tarafındaki yeni hızlı tren projesine de birkaç ay içerisinde başlıyoruz. İstanbul'dan Edirne'ye 233 kilometrelik bu hatla birlikte Avrupa, Balkanlar, Anadolu topraklarından Ortadoğu ve Uzakdoğu'ya kadar gidecek tarihi İpekyolu tekrar canlanmış olacak. Aynı zamanda bu bağlantı, Türkiye üzerinden Bulgaristan'a ve Avrupa'ya ulaşım koridorlarının tamamlanmasını da temin edecektir."

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