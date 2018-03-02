Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) darbe girişimine yönelik Denizli'de görülen davaya müdahil olan Başbakanlık avukatı, mahkemenin, eski Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Kamil Özhan Özbakır ile eski Söke Garnizon Komutanı Erol Akman'ın ağırlaştırılmış müebbet, eski 4 subayın da müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararına itiraz etti.
Başbakanlık avukatı Zafer Ersin Topoğlu, Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin davaya ilişkin gerekçeli kararının ardından, aynı mahkemeye temyiz başvurusunda bulundu.
AA'nın aktardığına göre, avukat Topoğlu tarafından verilen dilekçede, sanıkların olay tarihinde kendilerine eğitim tatbikatı kapsamında emir verildiği ve bu amaçla hareket ettikleri yönündeki savunmalarına, sahip oldukları mesleki sıfat, unvan ve rütbeleri ile itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.
Olay gecesi saat 22.00'den itibaren sosyal medyada darbe girişimi ile ilgili haberlerin yayımlanmaya başladığına dikkat çekilen başvuru dilekçesinde, sanıkların gece saatlerinde şehir içinden eskort almaksızın kullanımlarındaki ağır silahlarla hareket ederek anayasal düzeni ortadan kaldırma amacı taşıyan darbe girişimine iştirak ettiklerinin açık olduğuna vurgu yapıldı.
Dilekçede, şu değerlendirmede bulunuldu:
"Bu birlik içerisinde yer alan subayların bu süreci sonlandırmak adına herhangi bir eylemde bulunmamaları ve kanunsuz emir veren birlik komutanını veya üstlerini kanundaki silah kullanma yetkilerine dayanarak gerekirse silahla engellememeleri atılı suçun maddi ve manevi unsurunu oluşturmuştur. Bir kısım sanıkların İstanbul ve Ankara'da meydana gelen karışıklıkları önlemek için devlet tarafından ilan edilen yasal bir sıkıyönetim olduğu zannı ile hareket ettiklerini dile getirmişlerdir. Sanıkların meslekleri gereği sahip oldukları bilgi düzeyinden dolayı meydana gelen olayları anlamayarak bu şekilde yorumlamaları ve bu nedenlere bağlı olarak beraatlerine karar verilmesinin hukuka aykırı olduğu kanaatindeyiz."
Başvuru dilekçesinde, mahkemenin sanıklar için toplu değerlendirmede bulunması ve beraatlerine karar verilmesinin hukuka aykırı olduğu kaydedildi.
Mahkemenin, "sanıkların Bank Asya'da hesaplarının olmaması, adlarına kayıtlı telefonlarda ByLock bulunmamasını yapılanma içerisinde yer almadıkları" yönündeki değerlendirmesinin yetersiz olduğunun kaydedildiği başvuruda, "Sanıkların bu bankada (Bank Asya) hesaplarının ve yapılanmanın gizli haberleşme aracı olan ByLock kayıtlarının bulunmaması TSK'deki yapılanma gereği tedbir mahiyetindedir. Beraatlerine karar verilen 56 sanığın en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ediyoruz. Ayrıca sanıklar Ziver İnci, Oğuz Ay, Muhammet Ekinci, Avşın Yapar'ın indirim yapılmak suretiyle müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarına ilişkin hükmün kaldırılarak sanıkların ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmalarını istiyoruz." denildi.
Temyiz duruşması, Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde görülecek.
DAVANIN GEÇMİŞİ
Denizli 11. Komando Tugay Komutanlığı ile Söke'de bulunan 11. Komando Tugay Komutan Yardımcılığından 550 asker, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi akşamı "motorlu intikal eğitimi" adıyla Ankara'ya uçakla nakledilmek üzere Çardak Havaalanı'na gitmişti. Gözaltına alınan 40'ı tutuklu 64 sanık hakkında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek ve FETÖ'ye üye olmak" suçlarından dava açılmıştı.
Davada, eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır ile eski Söke Garnizon Komutanı albay Erol Akman ağırlaştırılmış müebbet, eski 4 subay da müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin gerekçeli kararına itiraz etmiş ve beraat eden 56 sanık için kararın bozulması, mahkumiyet kararı verilen sanıkların ise cezalarının onanmasını istemişti.
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