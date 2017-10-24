Ekstrem sporlarla ilgilenenleri ve turizmcileri heyecanlandıran etkinlik “European Outdoor Film Tour” (EOFT), ilk kez 22 AB ülkesi dışında bir ülkede, Türkiye’de gerçekleşecek. 28 Ekim’de başlayacak proje “Galata Kulesi’nde 2. Hezarfen uçuşu 385 yıl sonra tekrarlanacak” başlığıyla duyuruldu. Base jumper Cengiz Koçak, uçuş hazırlığını ve riskleri şöyle özetledi: “28 Ekim’de yapacağım uçuş, projenin ilk ayağı. Teknik bir atlayış gerçekleştirilecek ve 33 metreden hemen paraşütü açıp kulenin hemen yanındaki Küçük Hendek Caddesi’ne ineceğim. Böylelikle EOFT Türkiye organizasyonu ile Hezarfen’den bugüne kadar kuleden atlamış ilk kişi olacağım... İlk atlayış 28 Ekim’de gerçekleştirilecek. 2, 3, 4, 5 ve 6’ncı aşamalarda İstanbul’un ve Türkiye’nin bugüne dek hiç atlanmamış, birçok insanın hiç görmediği fakat gördükleri zaman çok heyecanlanacakları orijinal doğa parçalarımızdan kanatlı tulum ya da yarasa adam kıyafeti ile beş atlayış daha yapacağım. Son ayak olan 7’nci aşamada ise Galata Kulesi’nden Üsküdar’a uçup projemi o gün hayata geçireceğiz. Bunun için teknik çalışmaları hâlâ yapıyorum. Bunun için yurtdışına gidip bazı çalışmalar yapacağım. Şu ana kadar hiç denenmemiş bir yöntemle Galata Kulesi’nden Üsküdar’a uçuş yapacağım. İşin heyecanı şu ki, Boğaz’ın sularına gömülme ihtimalim de var. Bunun için tedbirler de alınacak zaten. İlk denemede başaramazsam, ikinci ve üçüncü denemeleri de yapacağım.” Etkinliğe Türkiye’yi Merya Demirci ve Özge Alpay dahil etmeyi başardı.
Cengiz Koçak
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EOFT için geliştirilen projeler kapsamında Galata Kulesi, Ağrı Dağı, Sümela Manastırı gibi 10 farklı sembol mekânda ekstrem sporlar yapılacak. Proje kapsamında dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen Kaş’ta dalış, Ece Vahapoğlu Sümela Manastırı’na trekking gerçekleştirecek. GoPro ve harici kameralarla kaydedilen tüm etkinlik Youtube üzerinden verilecek bir link ile Avrupa ülkelerinde canlı olarak izlenebilecek.
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