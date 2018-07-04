HT Egeli'de yer alan habere göre, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon denizde boğulan tatilci bir kadının hayatını kurtardı. Kıyafetleriyle denize atlayan Başkan’a Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon da yardım etti. Mehmet Kocadon ve abisi Mahmut Kocadon sahil kenarında bulunan bir restoranda otururken, denizde hareketsiz duran birini fark etti. Kıyafetleri ile denize atlayan Başkan Kocadon ve ağabeyi Mahmut Kocadon, boğulmakta olan tatilciyi denizden çıkardı. İlk müdahaleyi sahilde yapan Kocadon, durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Başkan Kocadon’un boğulan kadını kurtarma anları o an orada bulunan vatandaşlar tarafından kaydedildi.

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