Topçu, " İsrail hükümeti insanlık dışı bir şekilde dünyanın gözü önünde, bütün dünyaca ne yazık ki seyredilen katliamlardan birisini daha uyguluyor. Bununla ilgili söylenecek söz şudur. Öncelikle İsrail vatandaşları bütün dünyanın gözü önünde israil vatandaşlarına dünyadaki diğer insanlara katil olarak gösteren bu hükümetlerinin insanlık dışı davranışına son vermesi için ayağa kalkmalıdırlar. Başta Tel-Aviv'deki Yahudilerin ayağa kalkmalarını bekliyorum ve istiyorum." ifadelerini kullandı.



Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin 100. Kuruluş yıldönümü için Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği tarafından Haydar Aliyev Parkı’nda düzenlenen resepsiyona çok sayıda davetli katıldı.





“TÜRK-İSLAM DÜNYASI GÜÇLÜ OLURSA DÜNYADA KATLİAMLAR VE SAVAŞLAR BİTER”



Burada gazetecilerin sorularını üzerine değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu Türk-İslam dünyasının güçlü olması gerektiğine vurgu yaptı:



“Azerbaycan'ımızın 100. müstakillik yıldönümü hayırlı olsun. Cenabı Hak inşallah Azerbaycan'ımızı kıyamete kadar hür müstakil ve özgür kılsın. Ben inanıyorum ki; Bakü güçlü olursa, Ankara güçlü olursa; Türk dünyası güçlü olur, İslam dünyası güçlü olur. Türk-İslam dünyası güçlü olursa dünyada katliamlar ve savaşlar biter. Türk dünyası güçlü olursa Karabağ'da ki alçak işgal devam etmez ve şu anda tüm dünyanın gözü önünde Filistinliler’e yapılan katliam sürmez. Onun için Bakü'nün ve Ankara’nın da mutlaka güçlü olması lazım.”





“21. YÜZYILDA BİR DEVLET TERÖR SUÇU İŞLİYOR. BUNA DUR DENMESİ GEREKİR”



Uluslararası kamuoyundan yükselen şiddetli tepkilere karşın ABD Başkanı Donald Trump’ın kararıyla, İsrail’deki ABD büyükelçiliğinin Tel Aviv’den Kudüs’e taşıması karşıtı protesto gösterilerinde 60 Filistinlinin şehit edildiği ve 2700’ü aşkın Filistinlinin yaralandığı katliamla ilgili görüşleri sorulan Topçu “İsrail hükümeti insanlık dışı bir şekilde dünyanın gözü önünde, bütün dünyaca ne yazık ki seyredilen katliamlardan birisini daha uyguluyor. Bununla ilgili söylenecek söz şudur. Öncelikle İsrail vatandaşları bütün dünyanın gözü önünde İsrail vatandaşlarına dünyadaki diğer insanlara katil olarak gösteren bu hükümetlerinin insanlık dışı davranışına son vermesi için ayağa kalkmalıdırlar. Başta Tel-Aviv'deki Yahudilerin ayağa kalkmalarını bekliyorum ve istiyorum. Bunun yanında dünyanın bütün başkentlerindeki özgürlük, demokrasi ve insan haklarından bahseden iyi insanlar ayağa kalkmalı. Çünkü dünyanın gözü önünde bir insanlık suçu işleniyor. Bu mesele sadece Filistin meselesi değil. 21. yüzyılda bir devletin hükümeti insanlığa karşı bir terör suçu işliyor. Buna dur denmesi gerekir.“ şeklinde konuştu.



“ABD VE İSRAİL BÖLGEYİ ADETA BİR ATEŞ ÇEMBERİ HALİNE GETİRECEK BİR OLAYA İMZA ATMIŞTIR”



“Amerika Birleşik Devletleri'nin tartışılan sayın başkanının o alımlı çalımlı imzasını atarak aldığı bu karar dünyadaki aklı başında hiçbir devlet tarafından kabul edilmeyecektir. Yani; Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anki hükümeti ve başkanı dünyanın kabul etmediği bir kararla, bölgeyi adeta bir ateş çemberi haline getirecek bir olaya imza atmıştır.”



“BU KARAR DEVLET AKLINA SAHİP HİÇBİR DEVLET TARAFINDAN KABUL EDİLMEYECEKTİR”



“Kudüs tarihi itibariyle bütün dinlerin bir araya geldiği bir beldedir. Orada kültürel olarak ve inanç olarak Müslümanlar’ın da, Hristiyanlar’ın da, Yahudiler’in de, hatta tarih öncesi devirlere gidersek Pagan dinlerinin bile bir hakkı var. Böylesine tartışmalı bir yeri bir sabah kalkıp siyaset malzemesi yaparak, bütün dünyaya rağmen, bütün dünyanın gözü önünde, Filistinliler’e katliam uygulayan bir ülkenin başkenti ilan etmek, devlet aklına sahip hiçbir devlet tarafından kabul edilmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti de kabul etmemiştir.”



“KUDÜS FİLİSTİN'İN BAŞKENTİDİR”



“Filistin'in yanında hiç kimse durmazsa bile onların üzerlerinde önce Allah, arkalarında da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milleti kıyamete kadar var olacaktır. Kudüs Filistin'in başkentidir.



“NE YAZIK Kİ KÖRFEZ ÜLKELERİNİN VURDUMDUYMAZLIĞI İÇLER ACISI BİR VAZİYETTE”



Körfez ülkelerinin Filistin meselesinde takındığı tavra da değinen Topçu “ne yazık ki Körfez ülkelerinin vurdumduymazlığı içler acısı bir vaziyette. Aslında İslam ülkeleri bir araya gelse israil'deki kanun tanımaz, Birleşmiş Milletler tanımaz terör hükümeti bu kadar cesur bir şekilde dünyanın gözü önünde, bizim kardeşlerimizi şehit edemez. Kendilerine Müslüman diyen ülkelerin hükümetleri, o krallıklar, o emirlikler, sadece bankalardan paralarını çekseler Filistinli kardeşlerimizin ölmesine engel olabilirler. Topraklarındaki işgale son verebilirler. Ama ne yazık ki bunu yapmıyorlar” şeklinde konuştu.



“KERKÜK’TE YAŞANANLARI TAKİP EDİYORUZ”



Irak seçimlerinde yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle protesto amaçlı gösteriler düzenleyen Kerkük halkını engellemek için güvenlik güçlerinin havaya açtığı ateş sonrası yaralanan Kerkük’lü Türkmenler’e geçmiş olsun dileklerini ileten Topçu bölgede yaşananları takip ettiklerini belirtti:



“Kerkük’te Türk Halkı Kerkük’teki ve Filistin’deki kardeşlerinin yanındadır. Geçmiş olsun. Ramazan-ı şerif hürmetine, başta Filistin ve Kerkük olmak üzere, Rabbim medeniyet coğrafyalarımızda yaşayan bütün kardeşlerimizin tamamına güvenliği, barışı, refahı ve adaleti nasip etsin”

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