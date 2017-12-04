Batman'da bir kişi yan bakma yüzünden öldürüldü

Batman'da yan bakma meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan kavgada 27 yaşındaki Roni Oğuz kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Habertürk Haber Merkezi'nden Bulut Kutlu'nun haberine göre, geçen cumartesi akşamı Karşıyaka Mahallesi'nde evine giden Roni Oğuz ile karşıdan gelen bir grup arasında 'neden yan baktın?' tartışması yaşandı. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kimliği öğrenilemeyen bir kişi Roni Oğuz'u kalbinden bıçakladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Oğuz'un evlenmek için hazırlık yaptığı ve inşatlarda çalıştığı öğrenildi. Roni Oğuz'u bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişinin ise emniyetteki sorgusu devam ediyor.