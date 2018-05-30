Batman'da Kayapınar Lisesi son sınıf öğrencisi Hasan Kızılçınar ile 17 yaşındaki Ö.D. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Kızılçınar, kalbine isabet eden tek bıçak darbesiyle yere yığıldı. Gazete Habertürk'ten Bulut Kutlu'nun haberine göre Gercüş Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç, kurtarılamadı. Olay sonrası Jandarma ekipleri, katil zanlısı Ö.D.’yi gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklandı. Kayapınar Lisesi’nin başarılı öğrencisi Kızılçınar ise yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

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