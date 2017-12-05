Batman'da otomobilde iki ceset bulundu

Batman'da otomobilde biri kadın iki kişinin cesedi bulundu.



AA'nın haberine göre, merkeze bağlı Kuyubaşı köyü kırsalında bir otomobili gören köylüler şüphe üzerine durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri otomobilde biri kadın iki ceset buldu. Yapılan incelemede cesetlerin Veysel Yıldız'a (40) ve S.K'ya (35) ait olduğu ve silahla vurularak öldürüldükleri belirlendi.



Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan ilk incelemenin ardından cesetler otopsi için 112 Acil Servis ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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