Gürcistan'ın en büyük şehirlerinden olan Batum, kumarhaneleri, renkli gece hayatı, 7 kilometre uzunluğundaki sahil şeridi, tertemiz plajları ve yemyeşil doğası ile Karadeniz kıyısında kurulmuş bir tatil cenneti adeta. Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti’nin en güzel ve en eski şehri, "mucizeler" ve "aşk" şehri olarak adlandırılıyor. Batum'un gezilecek yerlerinden bazılarını derlediğimiz Batum gezi rehberine göz atmadan seyahatinizi planlamayın...
BATUM'UN GEZİLECEK YERLERİ
BATUM BOTANİK BAHÇESİ
Dünyanın en büyüklerinden biri olan botanik bahçesinin kuruluşu 100 yıl öncesine dayanıyor. 111 hektarlık alan üzerine kurulu bahçe Batum’un 10 kilometre kuzeyinde yer alıyor. Dünyanın en geniş flora çeşitlerinden birine sahip olan Batum Botanik Bahçesi, 1912 yılında tanınmış botanikçi ve coğrafyacı Andrey Krasnov tarafından kurulmuştur. Bahçe, Doğu Asya, Kuzey Amerika, Yeni Zelanda, Güney Amerika, Himalayalar, Meksika, Avustralya, Akdeniz ve Kafkas nemli subtropik bölgeleri olan dokuz fitocoğrafik bölgeden 6.000'in üzerinde bitkiye ve 2.000'den fazla ağaca ev sahipliği yapıyor.
AVRUPA MEYDANI
Şehrin merkezinde yer alan ve eşsiz ve zarif binalar ile çevrili olan Avrupa Meydanı, Batum'un en güzel yerlerinden biridir. 2007 yılında tamamlanan Medea heykeli, Gürcistan'ın antik Avrupa bağlarının bir sembolüdür ve aynı zamanda Gürcistan'ın birçok eski uygarlıkla kültürel bağlantısının bir hatırlatıcısıdır. Meydan, hem turistler hem de yerli halk arasında rahatlamak için popüler bir alandır.
AZİZ NİKOLA KİLİSESİ
St. Nicholas Orthodox Church (Aziz Nikola Kilisesi) Piazza Meydanı yakınında yer alıyor. 150 yıllık geçmişiyle kentin en eski dini yapılarından birisi olan kilise, Gürcistan'ın Osmanlı İmparatorluğu egemenliğinde bulunduğu 19. yüzyılda kentte bulunan Yunan topluluğu tarafından yaptırılmıştır. Kilisenin inşasında Trabzon’dan getirilen taşlar kullanılmış.
PİAZZA MEYDANI
Restoranlar, kafeler ve barlarla çevrili 5.700 metrekarelik meydan İtalyan stili mimarisiyle dikkat çekiyor. Meydan, ünlü Gürcü mimar Vazha Orbeladze tarafından tasarlandı ve 2009 yılında Eski Batum'da inşa edildi. 2010 yılında tamamlanan meydanda antik tarzda sütunlar, lüks mozaikler ve vitray sanat eserleri bulunmaktadır. Yerel halkın keyifli vakit geçirmek için kullandığı alanda yılın belirli dönemlerinde konserler düzenleniyor. Placido Domingo, Chris Botti, Sting, Macy Grey gibi dünyaca ünlü isimler bu meydanda konser vermiş.
BATUM ORTODOKS KİLİSESİ
Neo-Gotik mimarisiyle Avrupa’daki örneklerini anımsatan Batum Ortodoks Kilisesi (Batumi Cathedral of the Mother of God) 1898-1902 yılları arasında inşa edilmiş. Üç büyük kubbeye sahip kilise, Sovyet döneminde arşiv ve yüksek gerilim
laboratuvarı olarak kullanılmış. Geniş ve büyük ağaçlarla kaplı bir bahçenin içindeki bu ihtişamlı kilisenin içi de dini sahnelerin resmedildiği renkli vitray camları ile duvardaki göz alıcı renklerdeki dini içerikli resimlerle dikkati çekiyor. Günümüzde Batum’un ana katedrali olarak kullanılıyor.
ALFABE KULESİ
Batum için kentsel bir dönüm noktası haline gelen 130 metre yüksekliğinde, Gürcü alfabesinin harfleri ile süslenmiş DNA sarmalı şeklinde spiral kuledir. Alfabe Kulesi, İspanyol mimar Alberto Domingo Cabo tarafından tasarlandı. 2010-2012 yılları arasında inşa edilen kulenin üzerindeki harfler 4 metrelik alüminyum plakalardan oluşuyor.
ALİ VE NİNO HEYKELİ
2007 yılında Gürcü heykeltıraş Tamara Kvesitadze tarafından yapılan hareketli çelik heykeldir. Gizemli yazar Kurban Said’in 1937'de yazdığı dünyaca ünlü romanına atfedilmiş. Müslüman Azeri bir genç olan Ali'nin, Hıristiyan Gürcü prenses Nino'ya olan trajik aşkını tasvir eden 8 metre yüksekliğindeki heykel sahil şeridinde yer alıyor. Heykelin turistler tarafından bu kadar ilgi görmesinin bir diğer nedeni de her on dakikada bir açı değiştirmesi ve ayrılmadan önce iç içe geçmesi. Heykeller her sabah saat 7'de hareket etmeye başlıyor.
ASTRONOMİK SAAT
Almanya'da yapılan Astronomik Saat, Memed Abashidzade Caddesi üzerindeki eski Gürcistan Milli Bankasının restore edimiş cephesini süslemektedir. Saatin en önemli özelliği güneşin, ayın, Zodyak takımyıldızlarının ve gezegenlerin konumlarını belirtmesi. Saatin bir başka özelliğiyse her saat başında farklı melodilerle çalan çanları.
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