Ramazan ayının ilk buluşması 16 Haziran gecesi sahur ile gerçekleşecek. Bayburt’da bugün ilk kez sahura kalkıp niyet edeceklerin merak ettiği sahur vakti saat kaçta olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden alınan bilgilerle hazırladığımız 2018 Bayburt sahur vakitleri...

BAYBURT SAHUR VAKTİ 2018

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Bayburt’da sahur vakti (imsak) 03:11 olarak görülüyor. Bayburt’da saat 03:11’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk orucuna niyet edilecek.

RAMAZAN'DA BAYBURT'UN ADRESİ TAŞHAN OLACAK

Bayburt Belediyesi’nin her Ramazan ayında organize ettiği geleneksel iftar etkinliklerinin adresi yine tarihi Taşhan olacak.

Belediyenin organizasyonunda hayırsever vatandaşların katkılarıyla her gün yüzlerce kişiye iftar hizmeti sunacak olan Bayburt Belediyesi, iftar etkinliğini yine tarihi Taşhan'da gerçekleştiriyor.

Belediye personelinin hizmet ettiği Taşhan’da vatandaşlar bu Ramazan’da da otantik bir atmosferde iftar yapma imkânı bulacak. Öte yandan iftar sonrası tarihi Taşhan, Ramazan etkinliklerine de ev sahipliği yapacak.

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