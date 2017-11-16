Bayern Münih: 86 - Galatasaray Odeabank: 78

BAYERN MÜNİH: 86 - GALATASARAY: 78
SALON: Audi Dome
HAKEMLER: Ioannis Foufis (Yunanistan), Jurgis Laurinavicius (Litvanya), Sinisa Herceg (Hırvatistan)
BAYERN MÜNİH: Redding 19, Macvan 10, Cunningham 11, Gavel 5, Zirbes 2, Hobbs, King, Dedovic 13, Barthel 9, Booker 17 GALATASARAY ODEABANK: Renfroe 15, Hardy 16, Göksenin Köksal 9, Summers 7, Ege Arar 6, Taylor 2, Mehmet Yağmur 3, Hendrix 8, Hopson 12, Preldzic
1. PERİYOT: 17-25
DEVRE: 35-40
3. PERİYOT: 65-62
5 FAUL: 39.48 Renfroe (Galatasaray Odeabank)
Bu sonucun ardından Bayern Münih 6. maçından da galip ayrılırken, Galatasaray Odeabank 5. kez mağlup oldu.
Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada Hardy ve Göksenin Köksal ile üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler bulan Galatasaray Odeabank, 5. dakikada 11-7 öne geçti. Göksenin Köksal ve Hardy'nin skorer oyunuyla skor üstünlüğünü sürdüren sarı-kırmızılılar, ilk çeyreği 25-17 önde tamamladı.
Müsabakanın ikinci çeyreğine Hendrix'in isabetli atışlarıyla farkı çift hanelere (17-27) çıkartarak başlayan sarı-kırmızılılar karşısında Barthel, Redding ve Macvan ile skor üreten Bayern Münih, 14. dakikada farkı 6 sayıya çekti: 23-29. Alman temsilcisi, Galatasaray Odeabank'ın, Renfroe ve Hopson ile bulduğu sayılara Redding, Booker ve Dedovic ile cevap verse de sarı-kırmızılılar soyunma odasına 40-35 üstün gitti.
Maçın ikinci yarısına Dedovic ve Redding'in isabetli atışlarıyla başlayan ev sahibi ekip, 22. dakikada öne geçti: 41-40. Karşılıklı basketlerle devam eden periyodun bitimine 25 saniye kala Barthel ile üç sayılık basket bulan Alman temsilcisi, son çeyreğe 65-62 önde girdi.
Mücadelenin son çeyreğinde Booker ve Gavel'in sayılarıyla oyun üstünlüğünü ele alan Bayern Münih, Barthel'in 34. dakikadaki isabetiyle farkı çift hanelere taşıdı: 74-64. Kalan bölümde Galatasaray Odeabank'ın öne geçmesine izin vermeyen Bayern Münih, parkeden 86-78 galip ayrıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.