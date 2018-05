Yaklaşan Ramazan Bayram tatili öncesi Kuşadası’nın tercih edilmesi için 7 neden sunduk...

1-Oteller: Kuşadası’nda her zevke, her keseye uygun otel, turistik tesis bulmak mümkün. Sessiz, sakin bol oksijenli bir ortamda, doğa ile iç içe tesis arayanlar için Güzelçamlı'daki oteller inanılmaz seçenekler sunuyor. Yıldızlı, her şey dahil konsepti tercih edenler için ise Kuşadası şehir merkezi ve sahil kesiminde birbirinden lüks tesisler mevcut.

2-Eğlence: Kuşadası’nın dünyaca ünlü barlar sokağı, Kaleiçi bölgesi ve son yıllarda eğlence mekanlarının toplanmaya başladığı marina bölgesinde her keseye, her zevke uygun bar ve diskolar müdavimlerini bekliyor.

3-Su parkları: Kuşadası’ndaki su parkları sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın, hatta dünyanın sayılı su parklarına ev sahipliği yapıyor.

4-Restoranlar: Şehir merkezinde yöresel yemekleri tatmak, deniz kenarında sofralarını deniz ürünleriyle donatmak isteyenler için sayısız seçenek var. Yabancı mutfak kültürlerini tanımak isteyenler için de bir çok seçenek mevcut. Kırsal mahallelerde yöresel ürünler ve et ağırlıklı menüleri sunan sayısız köy sofrası var.

5- Plajlar: Eğlence ile deniz keyfini bir arada sunan beach clublar, eğlenceyi akşam, hatta geceye taşıdıkları için günün her saati hareketli bir ortam sunuyor.

6-Tarihi ve ören yerleri: Kuşadası, çevredeki dünyaca ün kazanmış bir çok antik kenti günübirlik gezme olanağı sunuyor.

7-Ulaşım: Ulaşım kolaylığı ilçenin tercih edilmesinin bir başka nedeni. İlçeye Türkiye’nin tüm kentlerinden direkt veya İzmir aktarmalı otobüsle ulaşmak mümkün. Kuşadası, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na 45 km uzaklığında.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER