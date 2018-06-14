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Ramazan bayramınız kutlu olsun! Böyle önemli bir günde sevdiklerinize en güzel ramazan bayramı mesajları gönderebilirsiniz. Sizler için hem kısa hem de resimli bayram mesajlarını hazırladık. İşte 15 Haziran 2018 Ramazan bayramına özel mesajlar ve sözler...