Ramazan bayramınız kutlu olsun! Böyle önemli bir günde sevdiklerinize en güzel ramazan bayramı mesajları gönderebilirsiniz. Sizler için hem kısa hem de resimli bayram mesajlarını hazırladık. İşte 15 Haziran 2018 Ramazan bayramına özel mesajlar ve sözler...
Rahmet ve merhamet ayı olan Ramazan'la bereketlendik. Sevgi ve muhabbetle kucaklaşacağımız bir bayram olması dileğiyle, Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun.
11 Ayın Sultanı Ramazanın Soframıza Getirdiği Bolluk Gibi Bu Bayramda Bol bol içinizde Huzur Olsun, Bayramınız Mübarek Olsun.
Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Ramazan Bayramın kutlu olsun.
Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki esirgenesiniz. (Hucurât, 10) Ramazan Bayramınız kutlu olsun.
Muhtevasında sevinmek ve sevindirmek olan bu güzel günde, sevindirmeniz ve sevinmeniz dileğiyle, Ramazan Bayramımız kutlu olsun.
Üzerimize doğan bayram güneşinin tüm dünyaya huzur getirmesi temennisiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun.
Mübarek Ramazan Bayramınızı kutlar, her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim. Bayramınız mübarek olsun.
Milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını tebrik eder, birlik ve beraberlik içinde nice bayramlara kavuşmayı Allahtan dilerim.
Değer verdiklerinizle beraber iyi bir bayram geçirmenizi diliyorum. Aziz ve güzel memleketimin bayramı mübarek olsun.
Yüreklerde bir esinti ve barış paylaşımına en sıcak merhabadır bayramlar. Ramazan Bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun.
Bizleri sağlık ve selamet ile Ramazan Bayramı'na kavuşturan Rabbimize şükürler olsun. Bayramınız mübarek olsun.
Ramazan Bayramınızı en derin sevgi ve saygılarımla kutlarım. Dareynde cümlemize afiyet ve selametler dilerim. Nice mutlu ve kutlu günlere saadet, devlet, izzet ve şefkatle erişmenizi temenni ve niyaz ederim. Ramazan Bayramınız mübarek olsun…
Birliğimizin daim olacağı günlerin başlangıcı olması dileğiyle Ramazan Bayramımız mübarek olsun.
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