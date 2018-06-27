Ramazan Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek için Suriye’ye giden sığınmacıların Türkiye’ye dönüşü başladı. Türkiye’de yaşayan ve Suriye’deki akrabalarıyla bayramlaşmak, onlarla hasret gidermek isteyen yaklaşık 125 bin sığınmacı, Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan 21 Mayıs’ta, Karkamış Sınır Kapısı’ndan 23 Mayıs’ta, Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan ise 18 Mayıs’tan itibaren Suriye’ye geçti.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre bayramı güvenli bölgede geçiren yaklaşık 125 bin sığınmacının bir kısmı, Karkamış Sınır Kapısı’nda Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünün ardından Türkiye’ye giriş yaptı.