Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı için son tahminlerini yayınladı. Arife günü başlayacak yağışlar bayramın 1. ve 2. günü tüm yurtta etkisini gösterecek.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de hava durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Bayramın 2. 3. günü yağmur var. Sıcaklıklar ortalamaların 2-3 derece üzerinde. Akdeniz Bölgesi, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de yağış var. 3. günü İstanbul'da da yağış var. Arife ve 1. gün batıda yağış yok" dedi.

— Orhan Şen (@TemizHava) June 12, 2018

ARİFE GÜNÜ

BAYRAMIN 1. GÜNÜ

BAYRAMIN 2. GÜNÜ

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