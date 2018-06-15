Şeker bayramında özellikle geleneksel yemeklerin büyük bir misarfirperverlikle sunulması adetlerimizden fakat bazen yediklerimiz gereksinmelerimizi oldukça aşabiliyor. Bir ay boyunca öğün sayısının düşmesi, yediklerimiz miktarının azalması, uzun süren açlıklar ve hareketsizlik nedeniyle metabolizma hızının yavaşlaması dolayısıyla yediklerimizin enerjisi fazla gelebilir ve kilo alabiliriz. Bu yüzden yavaş geçişlerle tüketimlerimizi Ramazan ayı öncesine çevirmek. Bayramın ilk günü yemek sıklığımızı artırmalı (5-6 öğün), hareket düzeyimizi çok düşürmemeli ve mümkün olduğu kadar hafif öğünler ile geçirmeliyiz. Bayram günleri kahvaltıyı asla atlamayın. Bayramda kahvaltıların genelde bol çeşitli börek, pişi, bazlama gibi hamur işi besinlerin de yer aldığı oldukça zengin sofralardan ziyade gün içindeki ikramları daha iyi ayarlayabilmemiz için daha hafif ve protein ağırlıklı besinlerden oluşmasını tavsiye ediyoruz. Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Baysal Yusuf'un HT Egeli'de yer alan haberi...
Ramazan ayı boyunca hem sıcaklar hem de uzun süren açlık sözkonusu olduğundan su tüketimi oldukça düşüş gösteriyor bu yüzden bayramda su tüketimine oldukça özen göstermek gerekiyor. Misafirliklerde ikram edilen çay kahve gibi içeceklerin diüretik olduğundan ve suyun yerini tutmadığı için, mutlaka günde 2-2.5 litre tüketilmesine dikkat edilmelidir. Misafirliklerde çay kahve yerine çoğu kez suyu tercih etmeye çalışabilirsiniz.
HAMUR İŞİ TATLI YERİNE SÜTLÜLERİ TERCİH EDİN
Tatlı tüketimlerinizde hamur işi, ağır şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar veya komposto tercih edin. Ana öğün arkasına, hemen tatlı ikramı sonrasında meyve ikramı gibi üstüste yeme aktivitesi hem sizin hem de misafirlerinizin sindirim sağlığı için iyi olmayacaktır.
MİSAFİRLERİNİZE ISRARCI OLMAKTAN KAÇININ
Diyabet, tansiyon, kalp damar hastalıkları gibi kronik hastalığı olanlar bayramda yediklerine dikkat etmeli, şeker içeren besinler, tereyağı, margarin gibi yağlar kullanılmış ürünleri tüketmemelidir. Bu misafirlerinize ısrarcı olmamaya çalışın.
YEMEKLERE ÇORBA İLE BAŞLAYIN
Ana öğünlerde çeşitlendirmeyi bol yapmak istiyorsanız zeytinyağlı ve zeytinyağlı çeşitlerini artırabilirsiniz. Yemeklere çorba ile başlamak tokluk hissini çabuk oluşturmada fayda sağlayacaktır. Gün içinde tükettiğiniz karbonhidratlı yiyecek fazla ise ana öğünlerinizde kısıtlamaya çalışarak dengeleyebilirsiniz. Yemekleriniz hazırlarken kızartma yerine ızgara, haşlama, fırında veya az yağ ile tencerede pişirmeye çalışın. Ağır şerbetli yağlı tatlılar yerine sütlü tatlılar, meyve tatlıları veya dondurma tercih etmeye çalışın. Reddemeyeceğiniz durumda ise tükettiğiniz miktarın tadımlık olmasına dikkat edin.
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