Bayrampaşa'da tekstil şirketinin duvarını delerek içeri giren ve sürünerek kasanın bulunduğu bölüme geçerek 120 bin liralık soygun yapan maskeli 2 kasa hırsızı polis çıktı.
Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, Bayrampaşa, Kocatepe Mahallesi'nde bulunan bir işyerinin alarmı geçen cumartesi günü sabah saat 05.00 sıralarında çalmaya başladı. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü önleyici hizmetler ekipleri, alarmın çaldığı işyerine gitti. Kapıları kapalı olan işyerinin alarmının da sustuğu görüldü. Bunun üzerine işyeri sahibi olay yerine çağrıldı.
'DEVREM BEN DE POLİSİM' DEDİ
İşyeri etrafında inceleme yapan polis ekipleri hareket halindeki bir minibüsü durdurarak kimlik sordu. Minibüsü süren kişi, ‘Bevrem ben de polisim. Bir yanlış anlama nedeniyle açığa alındım. Geçinebilmek için tekstil firmasında çalışıyorum. Soruşturmam tamamlanınca göreve geri döneceğim' dedi. Polis ekipleri, meslektaşlarına fark ettirmeden minibüsün plakasını sorguladı. Ancak minibüsün henüz çalıntı kaydının olmadığını görünce gitmelerine izin verdi.
10 DAKİKA SONRA AYNI MİNİBÜSLE YİNE KARŞILAŞTILAR
İşyeri etrafında inceleme yapmaya devam eden polis ekipleri, aynı minibüs ile bir arka sokak üzerinde yeniden karşılaşınca şüphelenip yeniden durdurmak istedi. Yakalanacağını anlayan şüpheliler, minibüsü polislerin üzerine sürerek hızla olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri tarafından bir süre kovalanan hırsızlar, minibüsü terk ederek yaya olarak izlerini kaybettirmeyi başardı.
120 BİN LİRALIK KASA SOYGUNU YAPMIŞLAR
İşyeri sahibi olay yerine gelince, polis ekipleri tekstil firmasında inceleme yaptı. İşyerinin duvarının delinerek içeri girildiği, kasada bulunan 8.480 Euro, 9.770 Dolar, 55.920 TL para ile bir minibüs ve çek defterinin çalındığı ortaya çıktı. Güvenlik kameralarından içeriye giren 2 hırsızın maskeli ve eldivenli oldukları belirlendi.
EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN: MUTLAKA YAKALAYIN
Kendisine ön bilgi verilen İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan "Olaya kim karışmışsa, sonuna kadar gidip operasyonu yapın" talimatı verdi. Bunun üzerine Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, açığa alınan tüm polislerin resimlerini çıkartarak, hırsızlarla karşılaşan polislere gösterdi. Polisler, minibüsteki hırsızların 2017 Eylül ayında Bahçelievler'de görev yaptıkları sırada karıştıkları bir olay nedeniyle açığa alınan ve halen kadroları Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görünen polis memurları Mustafa Y. ve Hikmet B.'yi teşhis etti.
YARISINA KADAR İÇİLMİŞ SİGARA ELE VERDİ
Hırsız polis memurları Mustafa Y. ve Hikmet B.'nin Bahçelievler'de kaldıkları bekar evine baskın yapan polis, şüphelilerin evlerine gitmediklerini belirledi. Polis memurları Mustafa Y. ve Hikmet B.'nin Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Halil D. ile sıklıkla görüştükleri tespit edilince, bu kez operasyonun adresi Halil D.'nin evi oldu. Bahçelievler'deki evin kapısını çalan ekipleri bir süre sonra evsahibi Halil D. karşıladı. Elinde yarısı içilmiş sigara olan Halil D.'ye kapıyı neden geç açtığını sboran polisler, 'uyuyordum' yanıtını aldı. Ancak Halil D.'nin elindeki sigaranın yarıdan fazlasının içildiğini gören polis ekipleri, ‘Sen uyurken de mi sigara içiyorsun' diyerek eve girdi ve arama yapmaya başladı. İki şüpheli polis, çatıda gizlenirlerken yakalandı.
Polis memurları Mustafa Y. ve Hikmet B. ile onları saklayan polis memuru Halil D. gözaltına alındı. Polis memurlarının başka bir yer soyup soymadıkları, başka suç ortaklarının olup olmadığının tespit edilmesi için soruşturma sürüyor.
KAMERADAN SÜRÜNEREK KAÇMAYA ÇALIŞMIŞLAR
Ellerinde eldiven, yüzlerinde maske ile tekstil şirketinin duvarını delerek içeri giren hırsız polisler, güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Şüphelilerin girdikleri işyerinde kameraya yakalanmamak için yerde sürünerek kasanın bulunduğu bölüme geçtikleri ve soygunu gerçekleştirdikleri görüldü.
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