Tokat'ın Erbaa ilçesinde, beş yıl önce yakalandığı kanseri yenmeyi başaran öğretmen Beyhan Elmacı, başta öğrencileri olmak üzere ulaşabildiği herkese kanserle nasıl mücadele edileceğini anlatıyor, görüştüğü hastalara da moral veriyor.

AA'nın haberine göre; Erek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni olan Beyhan Elmacı (59), 5 yıl önce yakalandığı meme kanserini, gördüğü tedavi ve moral sayesinde yenmeyi başardı.

İki yıllık mücadeleden galip çıkan Elmacı, 3 yıldır adeta kansere savaş açarak okulda öğrencilerine, sokakta insanlara ulaşıp kanserden hasıl korunacaklarını, erken teşhisin önemini ve ulaştığı hastalara da kanser karşısında nasıl güçlü duracaklarını anlatıyor.

Elmacı, boş zamanlarda okulda öğrencileri bir sınıfta toplayarak kanser ve kanserden korunma yolları hakkında bilgi veriyor, okuldan çıktıktan sonra ilçedeki kanser hastalarını ziyaret ediyor.

"KANSER ÖLÜM DEĞİL TEDAVİ EDİLEBİLİR BİR HASTALIK"

Kansere Gülümse Derneği Erbaa Şube Başkanlığını da üç yıldır yürüten Elmacı, kendisi kanseri yendikten sonra başka hastalara da yol göstermek istediğini söyledi.

Başka hastalara yardım etmekten mutlu olduğunu vurgulayan Elmacı, şunları dile getirdi: "Bazen, 'İyi ki ben kanser hastası olmuşum' diyorum. Neden mi? Kanser hastası olmasam belki de bunları yaşamayacaktım. Belki ben kanser oldum ama başkalarına bu kanseri yaşatmamak için bir derneğin temsilciliğini üstlendim. Üç yıldır bu derneğin temsilciliğini yapıyorum. Son 3 yıldır kanser hastalarına olsun, sağlıklı insanlara olsun eliminden geldiği kadar ulaşmaya çalıştım. Kanserin bir ölüm değil de tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu, erken teşhisin hayat kurtardığını ulaşabildiğim herkese anlatmaya çalışıyorum. İnsanları kontrol ve tedaviye yönlendiriyorum. Hastaların kontrollerini aksatmamalarını istiyoruz."

"ONUN DA TAVSİYELERİ ÜZERİNE BUGÜNE KADAR GELDİM"

Kanser tedavisi gören Semiha Avcı (36) da Elmacı'nın kendisini sık sık ziyaret ettiğini, onun ziyaretlerinden moral bulduğunu anlattı. Hastalığa yakalandığında Beyhan Elmacı'nın adını duyduğunu ve ilk olarak kendisinin Elmacı'yı okulunda ziyaret ettiğini belirten Avcı, "O görüştüğüm an anlatılacak gibi değil. Beyhan hocamın moral vermesi ile onun da tavsiyeleri üzerine bugüne kadar geldim. iyiyim o da Beyhan hocamın sayesinde. Onun tavsiyeleri üzerine, Allah bin kere razı olsun, bütün her şeyi yendim. Çok şükür yeneceğim de" dedi.

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