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Dt. Emrah İpek, dişlerin ömrünü direkt uzatacak bir maddenin bulunmadığını belirtti. Ancak çiğnemenin fiziksel bir temizlik fonksiyonu sağlayacağını söyleyerek, havuç, yer fıstığı, fındık gibi sert kabuklu olmayan sert gıdaların çiğnenmesinin hem dişlerin temizlenmesine hem de dişlerin daha sağlıklı olmasına katkı sağlayacağının altını çizdi.