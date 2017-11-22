‘BBC Arşivlerinde Türkiye’ ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları

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BBC Türkçe, 'BBC Arşivlerinde Türkiye' programıyla, BBC'nin 60 yıllık arşivlerini, izleyicisiyle buluşturuyor.

Programla ilgili sıkça sorulan soruları ve cevaplarını aktarıyoruz.

'BBC Arşivlerinde Türkiye' nedir, nasıl hazırlandı?

'BBC Arşivlerinde Türkiye', BBC'nin televizyon kanallarında geçmiş yıllarda yayınlanmış Türkiye ile ilgili haber, belgesel ve özel programları izleyicilere ulaştırıyor.

Arşiv kayıtları 1950'lilere kadar uzanıyor.

Program, uzun bir hazırlık sürecine dayanıyor.

Önce kapsamlı bir arşiv taramasıyla Türkiye ile ilgili önemli kayıtlar belirlendi.

Daha sonra bu kayıtlar ayıklanarak dijital ortama aktarıldı.

Son aşamada ise kayıtlar, edit edilip (kurgulanıp) çevirilerinin yapılmasıyla yayına hazırlandı.

Kurgu sırasında çok özel durumlar dışında (telif hakkı, editoryal açıdan ciddi sorunlar vs.) görüntülere herhangi bir ek veya görüntülerden çıkarma yapılmıyor.

Program, 10 Kasım 2017'de, 1970 yapımı 'Atatürk: Türklerin Babası' belgeselinin yayınlanmasıyla başladı.

Programda yayınlanacak kayıtlar neye göre belirlendi?

'BBC Arşivlerinde Türkiye'de BBC'nin geçmiş yıllarda Türkiye ile ilgili yaptığı yayınların kayıtları kullanıldı.

Yayın değeri olduğu düşünülen tüm kayıtlar yayına hazırlandı.

Ancak BBC'nin kayıtları, Türkiye'nin yakın tarihindeki her önemli olayı içermiyor.

Dolayısıyla örneğin Türkiye ile ilgili bazı önemli olaylara ilişkin o dönemde haber ve analiz programlarının yıl dönümünde BBC kayıtları varken, bazılarında olmayabiliyor.

Kullanılmayan kayıtlar var mı? Varsa neden kullanılmadılar?

Arşivlerden Türkiye ile ilgili çıkan kayıtlardan çok az bir bölümü kullanılmadı. Bunun en önemli nedeni, telif hakları.

Zira BBC'nin, kurum dışından şirketlere yaptırdığı bazı özel programlar ve belgeseller bulunuyor ve bunların yayın hakkı bu üçüncü tarafların iznine tabi.

Bazı kayıtların da editoryal ilkelerle ciddi uyumsuzluk nedeniyle yayınlanmamasına karar verildi.

Kayıtlarda konuların ele alınış biçimi neden bugünden farklı?

Yayın standartları yıllar içinde değişim geçirdi. Bu sırada dünya da değişti.

Bu kayıtlar hem geçmişteki olayları hem de o olayların yayınladıkları dönemde nasıl görüldüklerini yansıtıyor.

Bu kayıtlarda kullanılan dil, orijinal yayın döneminin tarzını ve standartlarını yansıtıyor. Bunların bazıları bugün için kabul edilemez olabilir. Ancak bu kayıtlar BBC'nin tarihinin bir parçası.

Bu kayıtları da bir tarih bağlamı içerisinde izlenmesini öneriyoruz.

Kayıtlarda görüşleri yer alan insanların fikirleri değişmiş olamaz mı?

Evet, olabilir. Yine yukarıdaki anlayışla bu görüntüleri tarihi kayıtlar olarak izlemek gerekiyor.

Dolayısıyla, röportajlarına yer verilen kişilerin bakışları değişmiş olsun veya olmasın, bunlar bu kişilerin o dönemdeki görüşlerini yansıtıyor.

Tüm editoryal kontrollere rağmen kullanılan bir kayıtta bilgi yanlışları varsa ne olacak?

İçeriğindeki bazı çok vahim olmayan maddi hataları içeren kayıtları, içeriğinin çok önemli olduğunu düşündüğümüz için yayınladığımız olabilir.

Ya da videonun editoryal bütünlüğünü bozmamak adına bazı küçük hataları veya tartışmaları yorumları kaldırmadığımız durumlar da mümkün.

Bununla birlikte izleyicilerimiz bu tür durumlarda, her kaydın sayfasında bu kayıtla ilgili uyarılarla karşılaşacak.

Dolayısıyla izleyicilerimize, izledikleri kayıtların sayfalarındaki metinleri okumalarını da öneriyoruz.

Programda BBC Türkçe radyosunun kayıtları da yer alıyor mu?

Hayır. 'BBC Arşivlerinde Türkiye', BBC'nin TV kanallarında İngilizce olarak yayınlanan görüntü kayıtlarını içeriyor.

Bazı özel durumlarda BBC'nin İngilizce yayınlarındaki Türkiye ile ilgili radyo kayıtları da kullanılabilir.

Ancak BBC Türkçe'nin radyo kayıtları kullanılmayacak.

BBC Türkçe'nin radyo programıyla ilgili daha önce 'Arşiv Odası' programı hazırlanmıştı.

Arşiv Odası programının kayıtları bu linkten ulaşabilirsiniz.

'BBC Arşivlerinde Türkiye'yi nasıl takip edebilir?

Program kapsamındaki tüm kayıtlara, BBC Türkçe'nin internet adresindeki 'BBC Arşivlerinde Türkiye' sayfasından ulaşabilirsiniz.

Kayıtları ayrıca, BBC Türkçe'nin YouTube kanalındaki 'BBC Arşivlerinde Türkiye' bölümünden de izleyebilirsiniz.

İlave olarak programın her bölümü yayınladığı hafta BBC Türkçe'nin Facebook sayfasına da konuyor.