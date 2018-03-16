BBP'den MHP kurultayına üst düzey katılım

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Sekreteri Üzeyir Tunç ve Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı'nı takip edecek.

BBP'den yapılan yazılı açıklamada, BBP Genel Başkanı Destici'nin görevlendirmesiyle Genel Sekreter Üzeyir Tunç ve Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren'in MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı'nı takip edeceği belirtildi.

Destici'nin, 18 Mart'ta Berlin'de Çanakkale Şehitleri ve Muhsin Yazıcıoğlu'nu anma toplantısına katılacağı için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye mesaj gönderdiği kaydedildi.

Açıklamaya göre Destici'nin mesajı şöyle:

"Partinizin 12. Olağan Büyük Kurultayı münasebetiyle göndermiş olduğunuz nazik davetiniz için teşekkür ederim. 'Milli Duruş, Şühedaya Vefa, Millete Beka' sloganıyla gerçekleşen büyük kurultayınızın şahsınıza, camianıza ve ülkemize hayırlı olmasını diler, size ve kurultaya teşrif eden tüm katılımcılara selam ve saygılarımı sunarım."

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