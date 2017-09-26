BBP Genel Başkanı Destici: Referandumu meşru göstermeye çalışıyorlar

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'deki Kürt vatandaşların tahrik edildiğini, onlara "Herkesin bir devleti var, sizin de bir devletiniz olsun" denildiğini, bu tür propagandalarla Irak'ın kuzeyindeki referandumun meşru gösterilmeye çalışıldığını belirtti.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde Türkmen varlığının korunması, Kürt, Türkmen ve Arap çatışmasına müsaade edilmemesi gerektiğine dikkati çekti.

Kerkük başta olmak üzere Türkmeneli bölgesinde yaşayan Türkmenlere üst düzey duyarlılık gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Destici, bazı çevrelerin bunu etnik milliyetçilik olarak değerlendirdiğini bildirdi.

Bölgede Türkmenler dışında başka etnik grupların da yaşadığını ifade edenlerin olduğunu anımsatan Destici, "Bu böyle değerlendirilemez. Çünkü Kürtlerin zaten orada sahipleri var. Yani Barzani'nin, Talabani'nin ve diğer güçlerin etrafında toplanmışlar, onlara kanmışlar. Onların büyük çoğunluğu da 'evet' diyor." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'DE YAŞAYAN KÜRT KARDEŞLERİMİZ ASLA BU KARA PROPAGANDALARA İNANMAMALI"

Türkmenlerin, Türk halkının soydaşı ve dindaşı olduğunu, olaya böyle bakılması gerektiğine işaret eden Destici, şunu kaydetti:

"Türkiye içinde yaşayan Kürt kardeşlerimiz tahrik ediliyorlar. Onlara, 'Herkesin bir devleti var, sizin de bir devletiniz olsun' diyorlar. Böyle masum gösterip bir takım politikalarla, propagandalarla oradaki referandumu meşru göstermeye çalışıyorlar.

Sosyal medyada dolaşan fotoğraflar her şeyi, net bir şekilde anlatıyor. Barzani'nin kimlerle iş birliği içerisinde, kimlerin sözünü dinleyerek bu referandumu o bölgeye getirdiği açık ve net olarak gözükülüyor. Sınırlarımız içerisinde Türkiye'de yaşayan bizim Kürt kardeşlerimizin asla bu kara propagandalara inanmamaları, rağbet etmemeleri ve orada kurulmaya çalışan devletin ikinci bir İsrail devleti olduğunu bilmeleri gerekir. Buna asla prim vermemeliler."

Mustafa Destici