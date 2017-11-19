Bebeğe sütün yetmediği nasıl anlaşılır?

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aydın Erdemir, annelerin sütünün bebeğine yetmeyeceği kaygısının "sütünün yeteceği inancının" önüne geçtiğini ve bu yüzden gereksiz mamaya başladıklarını söyledi. Erdemir, "Annenin düzenli ve dengeli beslenmesi, yeterli sıvı alması önemli olmakla birlikte sütü asıl artıran şey anne memesinin sık ve tam olarak boşalmasıdır. Anneler, öncelikle her annenin sütünün bebeğine yeteceğine inanmalı" dedi.
İHA'nın haberine göre; yeni doğanların ilk 6 ay sadece emzirilmesi gerektiği uyarılarına karşın Türkiye'de tek başına anne sütüyle beslenme oranının çok düşük olduğunu belirten Pediatri Uzmanı Doç. Dr. Erdemir, bebek beslenmesinde yapılan önemli bir hataya dikkat çekti.
"MAMAYA GEÇİŞTE ANNELERİN KAYGISI ROL OYNUYOR"
Özellikle bebekleri çok ağladığında annelerde sütünün yetmediği düşüncesinin hakim olduğunu ve bunun onları formül süt (mama) kullanımına yönlendirdiğini kaydeden Doç. Dr. Erdemir, şöyle konuştu: "Yeni doğanlar için en uygun beslenme şekli anne sütüdür, en ideal besindir. Buna karşın maalesef uygulamada gereksiz şekilde mamaya geçiş olduğunu görüyoruz. Anne sütünün yeterli olmayacağı kaygısı, bebek çok sık ağladığında veya çok emdiğinde sütlerinin yetmediğini düşünmeleri, sezaryen doğumda sütün az olacağı düşüncesi, bebeğin erken doğması, çevrenin baskısı gibi nedenler anneyi formül süt kullanmaya yönlendirebilmektedir. Annenin öncelikle şuna inanması gerekmektedir: Her annenin sütü bebeğine yeter. Annenin düzenli ve dengeli beslenmesi, yeterli sıvı alması önemli olmakla birlikte sütü asıl artıran şey anne memesinin sık ve tam olarak boşalmasıdır. Bebek anneyi doğru teknikle emiyor (memenin koyu kısmının çoğunluğunu ağzına alabilmeli, memeyi yeterince güçlü çekebilmeli) ve yeterli kilo alıyorsa ekstra bir şey yapmaya gerek yoktur, bebek zaten anne memesini tam boşaltabiliyor demektir".
"BEBEK MAMAYI TAM BOŞALTMALI"
Bebeğin yeterli kilo alamamasının, bebeğin memeyi tam boşaltamamasının işareti olduğunu kaydeden Doç. Dr. Erdemir, "O zaman anne memesinin doğru şekilde boşaltılarak bebeğe kaşık, enjektör veya bardak ile verilmesi gerekmektedir. Çok mecbur kalmadıkça formül süt (mama) kullanılmamalıdır, başlandıysa da anneye doğru emzirme tekniği gösterilmeli ve gerekli durumlarda anne sütü sağılarak artması sağlanmalı ve formül süt en kısa sürede kesilmelidir. Bu dönemde ve sonrasında kesinlikle biberon kullanılmamalıdır, biberon kullanan bebeklerin büyük çoğunluğu bir süre sonra anne memesini emmeyi bırakmaktadırlar" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.