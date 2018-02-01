İstanbul Bağcılar’da 2’nci çocuğuna 7 aylık hamile olan Özlem Karadağ (34), sancılanıp gittiği Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’nde ultrason ve sancı cihazı NST ile muayene edilmediğini, bu yüzden bebeğini kaybettiğini öne sürdü.

Aynı hastanede bebeğin kalbinde sorun olduğunun belirlendiğini söyleyen Karadağ, “Buradan özel hastaneye gittiğimizde bebeğimizin öldüğü söylendi. Muayene edilseydim belki de bebeğim yaşayacaktı” dedi.

Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre; aile, durumu Sağlık Bakanlığı ile BIMER’e bildirerek doktorlar ve hastane hakkında şikâyetçi oldu.

HASTANE: MUAYENEYİ KABUL ETMEDİ

Olayı yargıya taşıyacaklarını ifade eden Özlem Karadağ’ın eşi Musa Karadağ, “Hamileliğin 5’inci ayından sonra ‘Daha donanımlı’ diyerek Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’ne gittik. Perinatoloji Bölümü’nde, bebeğin kalbindeki sorun teyit edildi. Eşim hamilelikte 7’nci ayını geçiyordu. Pazar günü sancılandı. Acil servise gittik. Eşim, sancının doğum sancısı olup olmadığını belirleyen NST cihazı ve ultrason ile muayene istedi. Doktor da anal muayene yapmak istedi. ‘NST Amerika’da bile yok’ deyip eşimi ultrasona sokmadı, muayene de etmedi. ‘Kendi isteğimle ayrıldım’ diye de kâğıt imzalatılmış. Eşimi özel hastaneye götürdüm. Aradan 1 saat geçmişti, burada ultrason ve renkli doopler sonucu bebeğin anne karnında hareketsiz olduğu görüldü. Bebeğimizi göz göre göre kaybettik” diye konuştu.

Hastanede bir süre önce ortaya çıkan hamile kız çocuklarının durumunun yetkili mercilere bildirilmemesiyle ilgili skandalı hatırlatan Karadağ, “18 yaş altında hamile kız çocuklarının suiistimali ortadayken, bizim böyle bir durumumuz yokken muayene edilemedik” ifadesini kullandı. Hastane yetkilileri ise doktorun kendisine anal muayene yapmak istediğini ancak genç kadının bunu kabul etmeyip muayene olmadığını bildirdi. Yetkililer, konunun incelendiğini de aktardı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER