Erken gebelik haftasında ultrasonografi cihazının gelişmişliği bağlı olarak cinsiyetin 13–16 gebelik haftasında belli olabileceğini belirten Jinekolog Op. Dr. Filiz Candan Topuz, ancak bu dönemde genital bölgede kordonun izlenmesinin yanıltıcı olabileceğini ifade etti.

Cinsiyetin belirlenmesinin gerekli olduğu bazı zorunlu durumlardan bahseden Topuz, ailesinde hemofili, renk körlüğü ve kas erimesi gibi hastalıkları taşıyan gebelerde, bebeğin bu hastalıkları taşıyıp taşımadığının belirlenmesi için cinsiyet tayini gerektiğini söyledi.

13-16 HAFTA SONRA CİNSİYET BELLİ OLUYOR

Ultrasonografi ile anne karnında bebeğin cinsiyetinin tespitinin gebelik haftasına bağlı olarak mümkün olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Filiz Candan Topuz, erken gebelik haftasında cinsiyet belirlenmesinin bakılan ultrasonografi cihazının gelişmişliğiyle de ilgili olduğunu kaydediyor. Yaklaşık 13-16 gebelik haftasında cinsiyetin görülebileceğini söyleyen Topuz, özellikle erkek bebeklerin erken tanınabildiğini ifade ediyor. Ancak erken gebelik haftasında genital bölgede kordonun izlenmesinin yanıltıcı olabileceğini belirten Topuz, kız bebeklerin tespitinin bu nedenle daha geç olduğunu söylüyor.

CİNSİYET TAYİNİ BAZI DURUMLARDA GEREKLİ

Cinsiyet tayininin gerekli olduğu bazı zorunlu durumlardan söz eden Topuz, ailesinde hemofili, renk körlüğü ve kas erimesi (Duchenne tipi kas distrofisi) gibi X kromozomuna bağlı geçen otozomal resesif hastalıkları taşıyan gebelerde, bebeğin bu hastalıkları taşıyıp taşımadığının belirlenmesi için cinsiyet tayini gerektiğini kaydediyor. Bu hastalıklarda annenin taşıyıcı olduğunu belirten Topuz, hastalığın erkek çocukta ortaya çıktığını ifade ediyor.

Cinsiyeti prenatal tanı testleri, amniosentez (amnios suyunun incelenmesi) ve CVS (plasentadan biopsi alınması) ile kesin olarak saptamanın mümkün olduğunu söyleyen Topuz, ancak bu şekilde fetusun cinsiyetinin belirlenmesine bahsettiği durumlarda izin verildiğini belirtiyor.

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