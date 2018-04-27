BEDAŞ, İstanbul'da 27 Nisan 2018 Cuma günü planlı kesinti programını duyurdu. İstanbul'un bir çok ilçe ve mahallesinde elektrik kesintisi uygulandı. İşte o liste...

İSTANBUL'DA ELEKTİRİK KESİNTİSİ 27 NİSAN 2018

MURATPAŞA Mh., DEMİRHİSAR Cd., CUMHURİYET Cd., RAMİ KIŞLA Cd., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14674-8715)

- TÜRKOBA Mh., GÜLDEFNE Sk., YEŞİLLİK Sk., İLGİLİ Sk., AÇELYA 4 Sk., AKASYA 2 Sk., AKDUT Sk., ALACA 1 Sk., ALACAM Sk., ALIÇ Sk., ASMA 2 Sk., BORA Sk., BURCU Sk., BÜLBÜL 2 Sk., CEVİZ Sk., ÇAM 3 Sk., ÇAYIR Sk., ÇINAR 5 Sk., ÇİLEK 3 Sk., ÇİMEN 4 Sk., DEFNE 3 Sk., DEMET 2 Sk., DEMOKRASİ Cd., ERGUVAN Sk., ERİK Sk., FESLEĞEN 2 Sk., FLAMİNGO Sk., GELİNCİK 3 Sk., GÜL 3 Sk., GÜVERCİN 3 Sk., HANIMELİ 5 Sk., IHLAMUR 4 Sk., KAKTÜS 3 Sk., DOLMABAHÇE Cd., KAMELYA 3 Sk., KANARYA 2 Sk., KARANFİL 4 Sk., KARTOPU Sk., KASIMPATI Sk., KAYIN Sk., KAYISI Sk., KEKİK Sk., KEKLİK 1 Sk., KESTANE Sk., KIRLANGIÇ Sk., KIRSAL Sk., KIZILCIK Sk., KİRAZ 2 Sk., KOLEJ Cd., KUMRU 3 Sk., KUŞKONMAZ Sk., LADİN Sk., LALE 2 Sk., LAVANTA Sk., LEYLAK Sk., MANOLYA 4 Sk., MARTI 2 Sk., MEŞE 3 Sk., MİMOZA 2 Sk., MORSALKIM Sk., NAR Sk., ORKİDE 3 Sk., ÖZGÜRLÜK Cd., PALMİYE 2 Sk., PAPATYA 5 Sk., PELİKAN Sk., PORTAKAL Sk., SARDUNYA 3 Sk., SARMAŞIK 2 Sk., SEDEF 2 Sk., SEDİR 1 Sk., SELVİ 3 Sk., SERÇE 2 Sk., YÜREKLİ Sk., SÖĞÜT 1 Sk., ŞAHİN 5 Sk., ŞAKAYIK Sk., ŞEFTALİ Sk., ŞÖLEN Sk., VİŞNE 2 Sk., TEPECİK Cd., YASEMİN Sk., ZEYTİN Sk., BAŞKOMUTAN Sk., DOLAMBAÇ Sk., EBEGÜMECİ Sk., FISTIKLIKÖŞK Sk., REZENE Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 02:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14677-24401 24402 24403 24404 24405 24406 24407 24408 24409 24410 24411 24412 24413 24414 24415 24416 24417 24418 24419 24420 24421 24422 24423 24424 24425 24426 24427 24428 24502)

- İSTİKLAL Mh., KAUÇUK Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:30-18:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14681-20519DP:9)

- MALTEPE Mh., GÜMÜŞSUYU Cd., CEBE ALİ BEY Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 23:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14568-8105)

- MALTEPE Mh., GÜMÜŞSUYU Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 23:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14565-8537)

- KARLITEPE Mh., BESTEKAR Sk., GÖÇMENLER Sk., KARLITEPE Sk., ÇUKURTARLA Sk., GÜZELYOL Sk., RAHMET Sk., ŞAHİNLER Sk., 11. DEVRİYE Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 23:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14588-8060)

- BEYAZIT Mh., LÜTFULLAH Sk., YORGANCILAR Cd., ÇADIRCILAR Cd., FUATPAŞA Cd., MERCAN HANI ÇIKMAZI Sk., TIĞCILAR Sk., AYNACILAR Sk., CEVAHİR BEDESTENİ Sk., HALICILAR ÇARŞISI Sk., HACI MEMİŞ Sk., KAVAFLAR Sk., KOLTUKÇULAR Sk., KUYUMCULAR Cd., PERDAHÇILAR Sk., REİSOĞLU Sk., TERLİKÇİLER Sk., MERCAN Mh., MERCAN Cd., MÜHÜRDAR EMİNPAŞA Sk., TACİRHANE Sk., FUATPAŞA Cd., ÇÖKELEK Sk., ŞEKER AHMETPAŞA Sk., SÜLEYMANİYE Mh., BAKIRCILAR Cd., FUATPAŞA Cd., TAYA HATUN Mh., ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU Sk., MUHSİNE HATUN Mh., BATUMLU Sk., EVCİN Sk., GERDANLIK Sk., TAVAŞİÇEŞMESİ Sk., TÜRKELİ Cd., ALİŞAN Sk., FINDIKKIRAN Sk., HİSAR ÇEŞMESİ Sk., TEKİNALP Sk., MİMAR HAYRETTİN Mh., ARAYICI Sk., BALİPAŞA YOKUŞU Sk., KURBAN Sk., NİŞANCA Mh., MABEYİNCİ 1. ÇIKMAZI Sk., TÜRKELİ Cd., TÜRKELİ 1. ÇIKMAZI Sk., TÜRKELİ 2. ÇIKMAZI Sk., ALİŞAN Sk., KENANBEY Sk., MABEYİNCİ YOKUŞU Sk., MOLATAŞI Cd., MOLATAŞI ÇIKMAZI Sk., NALBANT CAMİİ Sk., ZİKİR ÇIKMAZI Sk., İSMAİL SEFA Sk., KENNEDY Cd., SARAÇ İSHAK Mh., KUMKAPI DEĞİRMENİ Sk., TULUMBA ÇIKMAZI Sk., TÜRKELİ Cd., TİYATRO Cd., İBRAHİMPAŞA ÇIKMAZI Sk., İBRAHİMPAŞA YOKUŞU Sk., ŞAKİREFENDİ ÇEŞMESİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14595-2148 2212 2196 2141 2168 2169 2810 2807 2837 2777 )

- İSTİKLAL Mh., ŞAİR Sk., ŞİİR Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14526-20519 DP:7)

- MALTEPE Mh., GÜMÜŞSUYU Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 23:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14566-8877)

- MALTEPE Mh., GÜMÜŞSUYU Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 23:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14567-8027)

- YEŞİLKENT Mh., NAZIM HİKMET Bul., 1953. Sk., 1880. Sk., 1866. Sk., 1867. Sk., 1868. Sk., 1897. Sk., 1891. Sk., 1890. Sk., 1865. Sk., 1892. Sk., MEHTERÇEŞME Mh., 1812. Sk., 1813. Sk., 1811. Sk., 1822. Sk., 1815. Sk., 1816. Sk., UFUK Cd., 1973. Sk., BAĞDAT Cd., 1875. Sk., 1877. Sk., 2007. Sk., 1929. Sk., 2006. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14619-22278, 22279, 22283, 21192, 27024, 27029, 20499, 20498, 27031, 20490, 27500)

- MALTEPE Mh., DAVUTPAŞA Cd., GÜMÜŞSUYU Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 23:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14584-8017)

- MALTEPE Mh., FAZILPAŞA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 23:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14586-8089)

- MERKEZ Mh., ECLA Sk., HALİTPAŞA Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 23:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14587-8030)

- ALEMDAR Mh., BAB-I ALİ Cd., BAŞMUHASİP Sk., DİVANYOLU Cd., HOCA RÜSTEM Sk., HOCA RÜSTEM MEKTEBİ Sk., ÇATALÇEŞME Sk., HİMAYE-İ ETFAL Sk., MOLLA FENARİ Sk., NUR-U OSMANİYE Cd., TAŞSAVAKLAR Sk., BESTEKAR OSMAN Sk., BİÇKİYURDU Sk., DR. EMİNPAŞA Sk., MOLLA FENARİ ÇIKMAZI Sk., TİCARETHANE Sk., BİNBİRDİREK Mh., ASMALI ÇEŞME Sk., AT MEYDANI Cd., BABAYANİ Sk., DİZDARİYE ÇEŞMESİ Sk., PEYKHANE Sk., SUTERAZİSİ Sk., TERZİHANE Sk., ÜÇLER Sk., İMRAN ÖKTEM Cd., BİNBİRDİREK MEYDANI Sk., DR. ŞEVKİBEY Sk., DOSTLUK YURDU Sk., DİVANYOLU Cd., IŞIK Sk., KLOD FARER Cd., BOYACI AHMET Sk., DİZDARİYE MEDRESESİ Sk., PİYER LOTİ Cd., KÜÇÜK AYASOFYA Mh., NAKİLBENT Sk., SUTERAZİSİ Sk., ÜÇLER HAMAMI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14602-2393 2392 2205 2045 2184 2111 2317 2321 2442 2440)

- MİMAROBA Mh., FESLEĞEN 1 Sk., YONCA 2 Sk., ÜNLÜSOY Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14673-24514)

- YEŞİLKENT Mh., G-625 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14652-20534)

- YEŞİLPINAR Mh., MUHTAR CAMİİ Sk., KÖKNAR Sk., SELVİ Sk., ŞEHİT METİN KAYA Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14670-29281 tm)

- GAZİ Mh., 1413. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:30-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14631-28507 TM)

- HABİBLER Mh., 2723. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:30-18:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14636-28968 TM)

- TEŞVİKİYE Mh., HASAN CEVDET PAŞA Sk., FERAH Sk., İPEK Sk., KIVANÇ Sk., DUTLUK İÇİ Sk., BÜYÜK ÇİFTLİK Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14644-3373)

- TEŞVİKİYE Mh., HASAN CEVDET PAŞA Sk., FERAH Sk., İPEK Sk., KIVANÇ Sk., DUTLUK İÇİ Sk., BÜYÜK ÇİFTLİK Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14645-3373)

- SOĞANLI Mh., ALPER Sk., GÖKÇE Sk., GÖKTUĞ Sk., BAĞCILAR Cd., AHMET HAŞİM Cd., UMUT Cd., ÜLKÜ Sk., FERHAT Sk., REHBER Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14660-600)

- YEŞİLPINAR Mh., ÇİÇEKSUYU Cd., GİRNE Cd., GÖNÜL Sk., İMBAT Sk., MELTEM Sk., SAMSUN Sk., 1.TAN Sk., VOLKAN Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14669-28107 TM )

- RAMİ CUMA Mh., AYTEN Sk., BOSNA Cd., MAHMUDİYE Cd., RAMİ EYÜP YOLU Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14675-8884)

- İNÖNÜ Mh., 26/1. Sk., HOCA AHMET YESEVİ Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14676-18504)

- BAHÇELİEVLER Mh., LATİF DİNÇBAŞ Sk., ALPAY Cd., ELVAN Sk., ORHAN TUĞSAVUL Sk., EFE Sk., ŞİMŞEK 1 Sk., ZEKİ KARSAN Sk., TUNÇDAL YÜZATLI Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14659-550)

- KEMER Mh., 924. Sk., 925. Sk., 924/1. Sk., ŞEHİT MUSTAFA DÜNDAR Cd., 921. Sk., 926. Sk., 923. Sk., 922. Sk., FEVZİ ÇAKMAK Mh., 1131. Sk., 1133. Sk., 1129. Sk., 1130. Sk., 1135. Sk., 1132. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14679-18322)

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER