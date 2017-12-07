Bedelli askerlik çıkacak mı? Başbakan Yardımcısı açıkladı

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, milletvekilleriyle gruplar halinde görüşme programı devam ederken, Ak Parti grup başkanvekilleri de iktidar milletvekilleriyle sabah kahvaltılarında buluşma kararı aldı.

Milliyet gazetesinin haberine göre toplantıda Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bozdağ'ın bedelli askerlik ile ilgili “Böyle bir ortamda, operasyonlar sürerken bedelli askerlik mümkün değil, kesinlikle olmaz” ifadesini kullandığı bildirildi. Toplantıda konuyla ilgili vekillerin de ağırlıklı olarak, “Bu ortamda bedelli düzenlemesi yaparsak, millet gerekirse elindekini avucundaki satar çocuğunu askere göndermemek için. Askere alacak bir adam dahi bulamayız” değerlendirmesinde bulundukları öğrenildi.

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