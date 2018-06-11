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- Güçlü lider arayan kitle için nasıl bir vücut dili olmalı mesela?

Jest ve mimikler büyük olmalı, eller genellikle açık olmalı ve beden simetrisi sağlanmalı. “Kesme” dediğim el hareketi de sıkça yapılmalı, elinizle bir şeyi dilimler gibi yapmaktan bahsediyorum. Konuşma büyük bir kürsüde yapılmalı, kürsü de liderin fotoğrafları ya da başka karelerle çevrelenmeli. Bir diğer hareket de boynunuzu ve çenenizi öne çıkararak konuşma, Başkan Trump bunu çokça yapıyor. Seyirciye büyük bir çenelerinin olduğunu göstermek istiyorlar. Çünkü beynimizin ilkel tarafı büyük çenenin testosteronla bağlantılı olduğunu biliyor. Bir diğer hareket de kesinlik hareketi, baş ve işaret parmaklarınızı birleştirerek yaptığınız. Bu hareket, “Dikkatli, kesin düşünürüm” mesajı veriyor.