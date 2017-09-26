ÜYE GİRİŞİ
LÜTFEN KULLANICI ADINIZ VE ŞİFRENİZ İLE GİRİŞ YAPIN!
GÖNDER ŞİFREMİ UNUTTUM?
FACEBOOK İLE BAĞLAN
TWITTER İLE BAĞLAN
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER

Beden eğitimi bölümüne ilk kez engelli öğrenci kontenjanı...

Denizli, Pamukkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ilk kez engelli öğrenci kontenjanı açtı

0 0 0

Pamukkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü bu yıl ilk kez engelli öğrenci kontenjanı açtı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre yüzde 50 görme engelli raporu olan 19 yaşındaki Sefer Çetin ve babasından böbrek nakli olan Umut Gündüz bölüme girmeyi başardı. Sınavı birincilikle kazanan Sefer Çetin, hedefinin engellilere öğretmenlik yapmak olduğunu ifade ediyor. Çetin, “Yüzde 50 görme engelliyim, kısmi albinoluk da deniyor. 9.75 numara gözlük takıyorum. Alanım atletizm ve futsal. Denizli’deki Gençlik Spor Hizmetleri’nin açtığı ücretsiz kurslarda bölüme hazırlandım. Normalde bu kurslar 3 bin lira. Bu da ailemin gelirinin üç katı. 3 gün süren sınavlarda başarılı olduğum için bölüme kabul edildim” dedi. Trabzon’da memurluk yapan görme engelli ablasının yanına gittiğinde birinci ligde oynayan Trabzon Görme Engelliler Spor Kulübü Futsal Takımı’na girdiğini anlatan Çetin “Bir taraftan da Milli Takım’a hazırlanıyorum’’ diye konuştu.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş
SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
GÖNDER