Popüler gay çöpçatan uygulaması Grindr, kullanıcılarının “HIV” virüsü taşıyabileceğine dair bilgileri izinsiz paylaşmakla eleştiriliyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; uygulama, HIV virüsü taşıdığını bildiren kullanıcıyı beğenen kişileri, eşleşmenin ardından otomatik olarak uyarıyor. Grindr Teknoloji Yöneticisi Scott Chen, çokça eleştiri almalarına rağmen bu bilginin paylaşılmasının şirket politikası olduğunu belirterek “Amacımız her koşulda toplum sağlığı ve güvenliğidir” dedi.

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