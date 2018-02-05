Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın, PTT Genel Müdürlüğünce geliştirilen haberleşme sistemi hakkında bilgi verdiğine işaret eden Bozdağ, bilgi güvenliği kapsamında milli çözüm olan, güvenli iletişim konusunda dışa bağımlılığı gideren, milli mühendislik imkanlarıyla geliştirilen, anlık mesajlaşma, anlık grup mesajlaşması, sesli ve görüntülü görüşme, fotoğraf, video, konum ve dosya paylaşımını tek bir platformda güvenli bir altyapıyla sağlayan, kurumların kendi güvenli ağları ve sunucularında çalışan yeni bir haberleşme sisteminin tanıtımının yapıldığını ifade etti.

"YÜZDE 100 YERLİ VE MİLLİ BİR YAZILIM"

Bozdağ, milli haberleşme uygulaması PTTMessenger'a ilişkin, şunları söyledi:

"Bu, bir nevi WhatsApp'ın yerli ve milli olanıdır. Yüzde 100 yerli ve milli bir yazılım. Kamu kurumları bunu kullanacak, daha sonra vatandaşların kullanımına açılacak. Herhangi bir veri, sunucuda depolanmadığı için bu verilere ulaşmak mümkün olmayacaktır. WhatsApp'tan daha güvenli bir sistem geliştirildi."

Bozdağ, "Bunun ilk uygulamasını da Sayın Başbakanımız Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten 2. Ordu Komutanımızla görüntülü Bakanlar Kurulu'nda konuştu, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler hakkında bilgi aldı, Mehmetçiğimize ve komutanlarımıza başarı diledi. Hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Önemli bir değişim, önemli bir gelişme" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, milli mühendislik ürünü olan PTT Messenger uygulaması ile Hatay'daki Zeytin Dalı Harekat Merkezine canlı olarak bağlanmıştı.

Başbakan Yıldırım'ın bu bağlantıyı gerçekletirmesinin ardından PTT Messenger, birçok kişinin araştırdığı konulardan birisi oldu. Peki, PTT Messenger nedir? PTT Messenger nasıl indirilir? İşte PTT Messenger uygulaması iel ilgili merak edilen her şey...

PTT MESSENGER UYGULAMASI NEDİR?

İşte, PTT'nin internet sitesi üzerinden PTT Messenger ile ilgili yapılan tanıtım;

PttMessenger, güvenliği dünyaca ispatlanmış metodoloji ve teknolojiler dikkate alınarak geliştirilmiştir.

Farklı fonksiyonlar için farklı uygulamalar kullanmak yerine PttMessenger, kaynak kullanımı optimize edilmiş şekilde çok fonksiyonlu kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

PttMessenger, platform bağımsız çalışabilir yapısı ile etkin bir erişilebilirlik sağlamaktadır.

PttMessenger, tamamen millî mühendislik kabiliyetleriyle geliştirilmesi nedeni ile, güncellenmeye elverişli bir tasarıma sahiptir.

PTT MESSENGER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER