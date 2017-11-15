Belediyelere memur alımları İçişleri Bakanlığı'nın izni ile olacak

Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği, Belediye İtfaiye Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Belediye Zabıta Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dai̇r Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, belediyelere zabıta memuru ve itfaiye eri, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile mahalli idare birlikleri ve döner sermayeli kuruluşlara memur personel alımları yeni düzenleme kapsamında yapılacak.
ALIMLAR İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İZNİ İLE OLACAK
Yeni yönetmeliğe göre mahalli idareler, atama yapmak istedikleri kadro unvanı ve sayıları için İçişleri Bakanlığından izin alacak. Personel alımı için idare bünyesinde 5 kişilik sınav komisyonu oluşturulacak. Sınav ile ilgili bütün işlemler bu komisyon tarafından yürütülecek. Adaylara başvurular en az 15 gün önce duyurulacak.
Atama yapılacak memur kadroları ve aranacak nitelikler ülke genelinde yayın yapan bir gazetede, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü internet sitesinde, ilgili mahalli idarenin internet sitesinde ve Devlet Personel Başkanlığı internet sitesinde başvuru tarihinden en az 15 gün önce duyurulacak.
İdare, başvuru yapan adayları KPSS başarı puanına göre en yüksek puanlı adaydan başlayarak sıralayacak. Atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday, sınava çağrılacak. Sınavlar, yazılı ve sözlü olacak. İtfaiye eri kadroları için ayrıca uygulama sınavı da yapılacak.
ARİTMETİK ORTALAMA ALINACAK
Atamaya esas başarı puanı, idare tarafından yapılan yazılı ve sözlü giriş sınavı puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.
Belediye, itfaiye ve zabıta alımlarıyla ilgili önceki yönetmeliklerle 25 olarak belirlenen yaş sınırı, "Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak" şeklinde düzenlendi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.