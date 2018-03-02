Nijeryalı ressam Ben Enwonwu’nun “Tutu” tablosu Londra’da yapılan bir açık artırmada 1.6 milyon dolara alıcı buldu.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, “Afrika’nın Mona Lisa’sı” olarak anılan tablo, Prenses Adetutu Ademiluyi’nin bir portresi. Tablo güzelliğinin yanı sıra gizemli biçimde ortadan kaybolmasıyla ün kazanmıştı.

İngiltere’nin önde gelen müzayede evlerinden Bonhams’ın Afrika sanatı direktörü Giles Peppiatt, bir ihbarla gittiği Londra’daki bir dairede resmi asılı bulmuştu.