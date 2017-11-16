Üç aylar içerisinde yer alan Berat Kandili, İslam aleminde en önemli günler arasında yer almaktadır. Berat Kandili'ni bekleyen Müslümanlar, "Berat Kandili ne zaman?" diye araştırma yapıyor. Peki Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili duaları nelerdir? İşte detaylar.
İslam dininde Ramazanın müjdecisi olarak bilinen, önemli günler arasında yer alan ve Müslümanların dikkat ettiği günlerden olan Berat Kandili için bekleyiş sürüyor. Kandil gününün ne zaman olduğunu araştıran Müslümanlar, internet üzerinde "Berat Kandili ne zaman?", "Berat Kandili tarihi" ve "Berat Kandili duaları" aramalarını yapmaya başladı. Peki Berat Kandili ne zaman?
Berat Kandili 30 Nisan 2018 Pazartesi gününü 1 Mayıs 2018 Salı gününe bağlayan gecede idrak edilecek. Berat Kandili boyunca çeşitli ibadetler yapılacak ve dualar okunacak. Camilerde Berat Kandili'ne özel olarak namazlar kılınacak ve karşılıklı Kur'an-ı Kerim okunacak.
Berat kelimesi; borçtan kurtulma, temize çıkıp aklanma, ceza veya sorumluluktan kurtulma gibi mânâlara gelir. Berat Kandili, Allah'ın ekstra rahmet, lütuf ve mağfiretiyle tecelli ederek, kullarına bağışlanma, kapılarını ardına kadar araladığı; müminlerin dualarına icabet ettiği, günahlarını affettiği, yapılan ibadetleri normal zamanlardan kat kat fazla mükâfatlandırdığı bir zaman dilimidir. Berat kelimesinin aslı ''Berâettir.'' Beraat sözlükte, ''bir zorluktan kurtarmak ve berî olmak'' demektir. Bu geceye, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle mübarek gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Beraat gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet gecesi gibi adlar da verilmiştir.
Berat Kandili, Şaban ayının 15. gecesidir. Tefsirlerde Kur’an-ı Kerim'in, Levh-il-mahfuza bu gece indirildiği bildirilmektedir. Her sene, Şaban ayının on beşinci Berat gecesinde, o senede olacak şeyler, ameller, ömürler, ölüm sebepleri, yükselmeler, alçalmalar, yani her şey Levh-i mahfuzda yazılır.
Peygamber Efendimiz, bu gecede şöyle dua etmiştir: "Allahım, azabından affına, gazabından rızana sığınırım, Senden yine Sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen Kendini sena ettiğin gibi yücesin."
Bazı mâna büyüklerinin de şöyle bir duası vardır: "Allahım, şayet ismimi saîdler defterine yazdıysan, orada sabit kıl. Şayet ismimi şakiler defterine yazdıysan oradan sil. Çünkü Sen buyurdun ki, 'Allah dilediğini siler yok eder, dilediğini de sabit bırakır, Levh-i Mahfuz Onun katındadır."
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