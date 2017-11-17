Bergüzar Korel’in makyajsız güzelliği dikkatlerden kaçmadı

Cadde’nin haberine göre, spordan çıkıp alışverişe geldiğini ifade eden Bergüzar Korel, rol aldığı dizinin başlamasıyla birlikte yoğunluğunun arttığını söyledi.



Yalnız başına çıktığı alışveriş turunda mağaza mağaza dolaşarak alışveriş yapan başarılı oyuncunun, her zamanki gibi doğal ve makyajsız güzelliği dikkatlerden kaçmadı.

Bergüzar Korel