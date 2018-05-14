Berlusconi'nin siyaset yasağı kaldırıldı

İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi'ye getirilen siyaset yasağı kaldırıldı.
Berlusconi, 2013 yılında vergi dolandırıcılığından hüküm giyince siyasetten men edilmişti. Bu kararın üzerinde Berlusconi Senato'dan azledilmiş ve geçen Mart ayında yapılan genel seçimlerde aday olamamıştı.
Corriere della Sera gazetesi ise bu sabah verdiği haberde, Berlusconi hakkındaki siyaset yasağı kararının Milano'daki Gözetim Mahkemesi tarafından kaldırıldığını duyurdu.
Berlusconi hakkındaki siyaset yasağı süresinin 2019'da dolması bekleniyordu. Milano Gözetim Mahkemesi ise eski başbakanın rehabilitasyon sürecini tamamladığına hükmederek yasağı kaldırdı.
Mahkeme kararı henüz resmi olarak açıklanmasa da haber İtalyan siyaset dünyasında büyük ses getirdi. İtalya'da şimdi, Berlusconi'nin siyasete "yasaksız" olarak dönmesinin olası etkileri tartışılıyor.
81 yaşındaki Berlusconi 4 Mart seçimlerinde aday olamasa da, partisi Haydi İtalya'nın liderliğini sürdürmüş ve aktif bir kampanya yürütmüştü.
4 Mart seçimlerinde hiçbir parti ya da ittifak çoğunluğu elde edememiş, bu yüzden koalisyon çalışmaları başlatılmıştı.
Seçimlerde en çok oyu alan sağ ittifak (Lig-Haydi İtalya-İtalya'nın Kardeşleri) ile tek başına en çok oyu alan parti olan 5 Yıldız Hareketi arasındaki koalisyon görüşmeleri Berlusconi nedeniyle tıkanmıştı.
Berlusconi ve 5 Yıldız Hareketi lideri Luigi Di Maio karşılıklı olarak birbirlerine veto koyuyordu.
Ancak hükümet krizinin aşılamaması üzerine Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, geçen Pazartesi günü "tarafsız" bir hükümet kurulması çağrısı yapınca buna itiraz eden 5 Yıldız Hareketi ile Lig tekrar koalisyon çalışmalarına başlamıştı.
Berlusconi de sonunda geçen Çarşamba günü 5 Yıldız'a yönelik vetosunu kaldırmış ve koalisyon çalışmalarına engel olmayacağını açıklamıştı.
Eğer bu koalisyon görüşmelerinden de sonuç alınamaz ve yeniden seçimlere gidilirse siyaset yasağının kalkması üzerine Berlusconi de adaylığını koyabilecek.
Erken seçime gidilmese bile, mevcut parlamentodan bir üyenin geri çekilmesi halinde Berlusconi'nin bu sandalye için aday olabileceği de belirtiliyor.
Siyaset dünyasından yapılan ilk yorumlarda siyaset yasağının kaldırılmasının hükümet kurma görüşmelerini etkilemeyeceği belirtildi.
5 Yıldız lideri Luigi Di Maio, "Hükümet görüşmeleri açısından değişen bir şey yok. Bu haberi not ediyoruz ama benim düşüncem değişmez" dedi.
Berlusconi'nin müttefikleri Lig lideri Matteo Salvini ile İtalya'nın Kardeşleri lideri Giorgia Meloni'den tebrik mesajları geldi.
Meloni, siyaset yasağının kaldırılmasının "milyonlarca seçmene tam temsil hakkının iadesi" anlamına geldiğini söyledi ve "Haydi İtalya liderine tebriklerimi iletiyorum" diye konuştu.
Salvini de "Berlusconi'nin yeniden aday olabilmesi güzel bir haber, bundan gerçekten mutluyum, özellikle de demokrasi adına" dedi.
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