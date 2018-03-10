Kadınlar Günü’nden 2 gün evvel, Fransız Sarayı’ndaki salon doldu taştı. Konu epey derindi: Dünyanın mücadele ettiği bir sorun olan kadın istihdamı. Rakamlar da meselenin boyutunu ortaya koyuyor. Pek çok ülkede iş dünyasında yaşanan toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden dolayı kişi başına düşen milli gelirdeki kayıp yüzde 27’ye varıyor. Kadınların işgücüne katılım oranının yüzde 36.2 olduğu Türkiye, OECD ülkeleri arasında son sıralarda yer alıyor. Dahası, son 12 yılda yüzde 11.5’ten yüzde 14’e yükselen kadın işsizliği oranıyla, Güney Afrika, Yunanistan ve İspanya’dan sonra OECD ülkeleri arasında en yüksek kadın işsizliği oranına sahip 4’üncü ülkeyiz. OECD ülkelerinin aynı dönemde kadın işsizliği oranı ortalaması yüzde 7.1’den yüzde 6.6’ya düştü. Ancak yine de son yıllarda kadınların işgücüne katılımı konusunda cesaret verici girişimler de oluyor, çözüm yolları irdeleniyor. HT Cumaretsi'den Sema Ereren'in haberi...

Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter’ın ev sahipliğinde Fransız Sarayı’nda gerçekleştirilen, fırsat eşitliği ve kadın istihdamı konusunda deneyimlerin paylaşıldığı “Özel Sektörde Kadın İstihdamı ve Ötesi” konferansı da onlardan biri... TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) ve AFD (Agence Française de DéveloppementFransız Kalkınma Ajansı) işbirliğinde düzenlenen konferansta fırsat eşitliğini odağına alan uygulamalar ve çözüm önerileri tartışıldı, kadınlara iş dünyasını cazip hale getirme, onlara daha iyi çalışma şartları sunmaya yönelik deneyimler paylaşıldı.

Konferanstan sonra sohbet ettiğimiz Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, iş hayatında kadın erkek eşitliğiyle ilgili önemli çalışmaların hayata geçirildiğini ancak tıpkı Fransa’da olduğu gibi Türkiye’de de bu konuda uzun bir yol kat etmek gerektiğini belirtti. Fransa’da kadın ve erkek çalışanlar arasındaki maaş farkının hâlâ yüzde 18.6 olduğunu, bu farkın kadının aleyhine işlediğini söyleyen Buchwalter “Fransa ve Türkiye arasındaki işbirliği ve dostluk ilişkilerini kadının iş hayatındaki rolünü sağlamlaştırmak için önemsiyoruz. Fransa olarak bu meseleyle mücadelede Türkiye’nin yanında olmaktan gurur duyuyoruz” dedi. Fransız konsolos umutlu: “Kadının iş dünyasına katkısının büyüleyici örnekleri var. Erkek egemen sanılan otomotiv sektöründe bile artık kadınlar var. Benim pozisyonum için belki bir erkek olarak kötü bir örneğim ama benden önceki İstanbul konsolosumuz bir kadındı. Bugün bu etkinlikte karşılaştığım kadınların gücü de oldukça etkileyiciydi. İnanıyorum ki Türk kadınları bugünün şartlarını değiştirmeyi başaracak.”

İnsani Gelişim Endeksi’nde 71’inci sırada yer almasına rağmen Türkiye, kadınların işgücüne katılımı açısından 178 ülke arasında sondan 23’üncü.

‘KADIN YARDIM EDİLMESİ GEREKEN BİR TOPLULUK DEĞİL!”

Konferansa katılan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’ndan François Begeot bir çağrıda bulundu: “Kız çocuklarının eğitimine destek verelim. Mesela hibe ve burs programlarıyla kızlar yüreklendirilmeli. Profesyonel hayata ne kadar donanımlı girerlerse o kadar iyi olduğu unutulmamalı. Doğru adımlar attığımızda önemli sonuçlar alınacağına inanıyorum.” Panelistlerden UN Women Kadının Güçlenmesi Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Koordinatörü Meral Güzel de “Kadın yardım edilmesi gereken bir topluluk değil! Gücü çok büyük ve desteklenmek zorundalar. Kadının işe katılımı sağlandığında fakirlik ortadan kalkar. Üstelik kadını işe almakla bitmiyor mesele, yükselebilmesine fırsat yaratılıyor mu ona da bakılmalı” dedi.

KADIN DOSTU KREDİ

Kadın istihdamını önemseyen AFD Türkiye, TSKB ile geliştirdiği kadın istihdamı kredisi Türkiye’de bir ilk niteliğinde. 100 milyon Euro’luk kredi anlaşmasının üzerinden 1 yıl geçti ki bu süreçte kredi kullanan şirketlerde kadın istihdamı yüzde 15 arttı. Dahası şirketlerin kadın dostu kriterlere uyum sağlama konusunda yüzde 30’luk iyileşme kaydedildi. AFD Türkiye Direktörü Serge Snrech “Cinsiyet eşitliği, Fransa ve AFD için öncelikler arasında. Bu yenilikçi proje, iş hayatında erkeklerle kadınlar arasında eşitliği geliştirmeye öncelik veren şirketlerin finanse edilmesine odaklanıyor” derken, toplumun her kesiminin ekonomik ve sosyal yaşama aktif katılımını, kadın ve erkeğin üretimde eşit seviyede yer almasını önemsediklerini belirtiyor. TSKB Genel Müdürü Suat İnce de ekliyor: “Kadın dostu kredi programımızda verimli ve katma değeri yüksek bir yılı geride bıraktık.”

'CAM TAVAN SENDROMU FAZLA'

Çalışanlarının yüzde 67’si, üst yönetimininse yüzde 58’i kadın olan L’Oréal Türkiye, doğum sonrası koçluk programı, bilim ve çocuk programı, bilimde kadının desteklenmesi gibi programlarıyla kadınları teşvik ediyor. Panel öncesi, bir kadın olarak kariyeri boyunca ne gibi zorluklarla karşılaştığını sorduğumuz L’Oréal Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Demet Akman “Cam tavan sendromu fazla. Yapabileceklerimizin farkında olmak, zorlayıcı olmak ve istemek gerek. Aslında şartları yaratan yine kendimiziz. Ne kadar istediğimiz ve istediğimiz şey için ne yapmaya hazır olduğumuzla alakalı” dedi. İnsan Kaynakları Direktörü Akman kariyer hedefleyen kadınlar için de altın değerinde önerilerde bulundu: “Kişi kendini çok iyi tanımalı, neyi farklı yapacağını bilmeli ki bu bazen zaman alabiliyor. Merak etsinler, teknolojiye açık olsunlar. Zira dijital olmazsa olmaz. Her sene kendinize yeni bir şey katmaya gayret edin.”

Panelin konuşmacılarından Zorlu Tekstil Kadın İstihdamını Artırma Çalışma Grubu Başkanı Gülçehre Yıldırım ise “Kadının çalışma hayatı evle, rolü annelikle sınırlı olmamalı. Kadına ikincil gelir kaynağı gibi bakılıyor, bir pürüz çıktığında iş hayatından caydırılıyor. Şirket psikoloğu, kreş hizmeti, gece vardiyalarında kapısına kadar bırakma gibi kadının motivasyonunu artıcı uygulamalarımız var. Zor bir süreç olabilir ama kadının gücüne olan inancımızla aşacağız” diyor.