"Beş vakit namaz bir vakit spor" projesiyle camide egzersiz

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nde öğrenim gören 3 öğrenci, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında hazırladıkları "Beş vakit namaz bir vakit spor" projesiyle yakın çevrelerindeki camilerde özellikle yaşlılara namaz sonrası hafif egzersiz yaptırıyor.

AA'nın haberine göre proje kapsamında Yunus Emre Mahallesi'ndeki Mescid-i Aksa Camisi'nde namaz sonrası cemaate spor yaptıran Oğuzhan Buluşlu, Yunus Ulucan ve Recep Karademir, hem cami görevlisinin hem de cemaatin takdirini topluyor.

Öğrencilerden Buluşlu, yaptığı açıklamada, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi çerçevesinde hazırladıkları projeyi, çevrelerindeki camilerde uygulamaya başladıklarını söyledi.

Projeyle yaşlılara spor yaptırmayı amaçladıklarını ifade eden Buluşlu, şöyle konuştu:

"Uygulamamız kapsamında yakın çevremizde bulunan dört camimizde projemizi başlattık. Camiye gelen yaşlılarımız, emeklilerimiz spor yaparak daha sağlıklı birer bireyler olsun diye bu doğrultuda çalışma yapıyoruz. Yaklaşık bir aydır projemiz başladı ama çevre camilerimizde bunu devam ettireceğiz. Projemiz Diyanet ve Müftülük onaylı. Bununla ilgili okul yönetimimizden de olumlu tepkiler aldık. Bu yönde çalışmalarımız devam edecek ve inşallah yaşlılarımıza sporu sevdirecek ve daha çok spor yapmalarını sağlayacak çalışmalar yaparak vatanımıza ve milletimize hayırlı olmaya çalışacağız inşallah."

Cami imam hatibi Osman Arslan da gençlerin projelerini desteklediğini ve onları tebrik ettiğini dile getirerek "Gençlerimizin bu projesi gerçekten takdire şayan. Bu uygulama cemaatimiz tarafından da ilgi gördü. Gençlerimizin camiyle alakalı faaliyetlerine her zaman öncü olduk. Katkılarından dolayı gençlerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Cami cemaatinden emekli memur Mustafa Kandemir de sporun özellikle yaşlılar için çok faydalı olduğunu düşündüğünü ve etkinliğe katılmaktan dolayı memnun olduğunu aktardı.

Spor etkinliğine katılanlardan Bayram Çetiner de "Spor her zaman için iyi bir şey. Hele de bizim gibi yaşlılar için spor daha önemli. Belirli bir yaştan sonra insan her şeyi bırakıyor ama sporu bırakmamak lazım. Sağlığım el verdiği müddetçe spor yapmaya devam etmeye çalışacağım." dedi.