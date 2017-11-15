Beşiktaş'a altyapı müjdesi!

Beşiktaş'a müjde var... Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sporda altyapılara daha da önem verilmesini istemesinin ardından bu konudaki çalışmalarını daha da sıklaştıran başkan Fikret Orman ve yönetimi, bu konudaki bütün çalışmaları tamamlayıp dosyayı Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na gönderdi. Ankara’da bulunan dosyanın kısa zamanda imzalanacağı ve Kartal’ın önünde hiçbir engelin kalmayacağı öğrenildi.

ALBAYRAK: 4 ÇİM SAHA OLACAK

Konuyla ilgili olarak Habertürk’e değerlendirmelerde bulunan Siyah-Beyazlılar’ın altyapıdan sorumlu yöneticisi Metin Albayrak, “Uzun bir süredir Ümraniye’nin arkasındaki araziye altyapıyı kurmak istiyorduk ve artık son aşamaya gelindi. İmzalar atıldıktan sonra hemen çalışmalara başlayacağız. Burada 2’si doğal diğerleri suni olmak üzere 4 çim saha olacak. Ayrıca kenarlara rakipler için soyunma odaları yapılacak. 14 yaş grubundan itibaren takımlarız Ümraniye’ye taşınacak” dedi.