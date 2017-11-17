Beşiktaş - Akhisarspor maçı canlı hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 12. hafta karşılaşmasında Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, evinde Okan Buruk yönetimindeki Akhisarspor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde futbolseverler maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki Beşiktaş - Akhisarspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları.
Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma bu akşam saat 20:00'de başlayacak. Tecrübeli hakem Serkan Çınar'ın düdük çalacağı maçta Süleyman Özay ve Mehmet Cem Hanoğlu yardımcılık görevini üstlenecek. Karşılaşma canlı olarak beIN SPORTS 1 kanalından izlenebilecek.
Beşiktaş ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'de bu akşam 11. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 10 maçtan 5'ini siyah-beyazlılar, 2'sini Ege temsilcisi kazandı, 3 müsabaka da berabere bitti. Beşiktaş'ın 22 golüne, Akhisarspor 16 golle yanıt verdi. Geçen sezonki maçları Beşiktaş, Manisa'da 2-0, İstanbul'da da 3-1'lik skorlarla kazandı.
Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'in 12. haftasında bu akşam Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak.
Ligde 9. haftada Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kaldıktan sonra Medipol Başakşehir'e 2-1, Aytemiz Alanyaspor'a ise 4-0 mağlup olan Teleset Mobilya Akhisarspor, 12. haftanın açılış maçında Beşiktaş'a konuk olacak. Son 3 haftada 1 puan alabilen Ege temsilcisi, ligde 17 puan ve averajla 9. sırada bulunuyor.
Cezalı Ömer Bayram'ın forma giyemeyeceği müsabakada sakatlığı bulunan Serginho'nun durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. Olcan Adın'ın ise maç kadrosunda olması bekleniyor.
Ege temsilcisinde Caner Osmanpaşa, Abdoulwahid Sissoko ve Mustafa Yumlu, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 13. haftadaki Göztepe maçında forma giyemeyecek.
Beşiktaş-Teleset Mobilya Akhisarspor maçı, bu akşam saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak.
Beşiktaş, iç sahada yaptığı son 32 lig maçında mağlup olmadı.
Süper Lig'de evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Teleset Mobilya Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, daha sonra oynadığı 32 iç saha mücadelesinde rakiplerine galibiyet şansı vermedi.
Beşiktaş, 6'sı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı, biri Atatürk Olimpiyat Stadı, 25'i de Vodafone Park'ta olmak üzere evindeki son 32 maçta 26 galibiyet ve 6 beraberlikle 84 puan topladı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 79 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 24 gol yedi.
Beşiktaş'ta cezası süren Caner Erkin, Teleset Mobilya Akhisarspor maçında da forma giyemeyecek.
Medipol Başakşehir karşılaşmasında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşen tecrübeli oyuncuya, hakeme yönelik hareket ve hakareti nedeniyle de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 6 maç men cezası verilmişti.
Deneyimli oyuncu, Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe karşılaşmalarında da görev yapamamıştı.
Beşiktaş'ta, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşması öncesi iki oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sezon başından bu yana üçer sarı kart gören Dusko Tosic ve Gary Medel, yarın da aynı durumla karşılaşırsa 13. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düşecek.
Portekiz Milli Takımı'nın ABD ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Pepe'nin durumuna ise maç saatinde karar verilecek.
Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere 2 kulvarda mücadele eden Siyah-Beyazlılar, Türkiye Kupası maçlarının da bu ay içinde başlamasıyla 3 kulvarda maç yapmaya başlayacak.
Akhisarspor maçıyla başlayacak 30 günlük süreçte 9 maça çıkacak olan Beşiktaş'ın maç programı şu şekilde:
17 Kasım: Beşiktaş - T.M.Akhisarpor (Süper Lig)
21 Kasım: Beşiktaş - Porto (Şampiyonlar Ligi)
25 Kasım: E.Y.Malatyaspsor - Beşiktaş (Süper Lig)
28 Kasım: Beşiktaş - Manisapor (Türkiye Kupası ilk maç)
2 Aralık: Beşiktaş -Galatasaray (Süper Lig)
6 Aralık: Leipzig - Beşiktaş (Şampiyonlar Ligi)
10 Aralık: Kayserispor - Beşiktaş (Süper Lig)
13 Aralık: Manisaspor - Beşiktaş (Türkiye Kupası rövanş)
17 Aralık: Beşiktaş - Osmanlıspor (Süper Lig)
Beşiktaş: Fabricio - Gökhan Gönül - Mitrovic (Medel) Tosic- Adriano -Atiba -Tolgay - Quaresma - Talisca -Lens - Negredo
Akhisarspor: Lukac - Lopes, Mustafa Yumlu, Caner, Soner, Olcan, Kadir, Sissoko, Serginho, Henrique, Larsson
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