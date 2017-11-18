Beşiktaş, cuma maçlarını kazanamıyor

Bu sezon şampiyonluk yarışında istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, özellikle cuma günleri oynadığı maçlarda zorlanıyor. Siyah-Beyazlılar, cumaları oynadığı son 7 maçta; 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı ve hiç galibiyet yüzü görmedi.

KARA CUMA

2015-16 Beşiktaş-Kasımpaşa 3-3

2016-17 Konya-Beşiktaş 2-2

2016-17 G.Birliği-Beşiktaş 1-1

2016-17 Karabük-Beşiktaş 2-2

2017-18 Kasımpaşa-Beşiktaş 2-2

2017-18 G.Birliği-Beşiktaş 2-1

2017-18 Beşiktaş-Akhisar 0-0

OKAN BURUK: ''PENALTIMIZ VERİLMEDİ''

Akhisar teknik direktörü Okan Buruk, maçın başından sonuna kadar hakemin baskısı altında kaldıklarını da dile getirdi. Genç teknik adam, “Zor olacağını biliyorduk, maç içinde bunu da yaşadık. Önlem almaya çalışsanız da Beşiktaş’ın sonucu değiştirecek 7-8 oyuncusu var. İkinci yarı Emnes’in düşürülmesinin penaltı olduğunu düşünüyorum. Verilmeyen kartlar var. Maçın başından sonuna kadar hakemin baskısı altında kaldık. Hakem, bütün kararları aleyhimize verdi” dedi.