Lens’in artık kredisini tükettiğini söyleyebiliriz.

UMUR TALU: EKSİK AMA ÇOĞALMIŞ ORTA SAHA

Beşiktaş’ta Quaresma, Love, Gönül dışında orta saha topluca orta tribün olduğu için, “altyapıdan Necip” oynadı. Öyle ya, iyi kötü oynayabilen son altyapı oyuncusu da kaptan olacak kadar kıdemli.

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İlk pozisyon Demba Ba’nın gollük autuydu. Ayak içi şartken dışıyla öyle oluyor. Beşiktaş’ta maç başı hücumdaki pas dağınıklığı sonra dağıldı.

Göztepe iyi çıktığında, Halil biraz defansı, epey kendini dağıtıyordu. Derken “esas santrfor” ortaya çıktı. Kafasıyla yine. Caner’in nihayet asiste kavuşan ortasına da selamla.

Beto şahane gollük pas verdiğinde topun şansızlığı Talisca’ya değil, Medel’in ayağına mı gelmesiydi? Hayır, değilmiş. Hemen 3 pasta gol geldi: Talisca 10 numara pası attı, Babel 11 numara kaçışı yaptı, Medel 8 numara golü çaktı.

Beşiktaş önceki maça göre, koşarak, severek oynuyordu. Sen oyunu seversen o da seni seviyor.

Beto, Babel’in ‘Babil kulesi’ gibi döne döne yükselen şutunda 3. golü geciktirdi ancak! Göztepe’nin iki reisinden “Reyiz” değil, Reis olanının kaçırdığı golü de Beşiktaş’ın “gülümseyen” gününe bağlayalım!

Göztepe 2. yarıya iki korner kazanarak başladı. Babel’in harika ara pasında Lens golü, maça soğuk olduğu için değil, maçın içinde olduğu için kaçırdı bu kez. Bu da bir şey!

Talisca’nın hücum presi kendisine şut için pas oldu ya, bu maç başka türlü oynadığı belliydi. 3. gol daha fazla gecikmedi. Necip gözü arkada kalmadan anormal asist yapmış, Tosic ödülünü almıştı.

Beşiktaş ille golü yemek istedi. O da Halil’in deli dolu emeğinin karşılığı. Negredo’nun maskeli balosu yine sessiz bitti. Pepe’den bıkan Ba uzaktan direğe asıldı.

Baktı ki, takımın ayarı bozuldu, Güneş formatladı. 2 yedek müthiş iş yaptı: Pektemek’in harika asisti, küçük Kanadalı’nın sakin vuruşu!

Talisca’nın da bir asisti eksikti yani! Atiba, Tolgay, Oğuzhan’ın bu orta sahaya girmek için çok çalışması lazım!

YÜREKLİ ÇOCUKLAR

Talisca’nın ayağı kafası, Necip ile Medel’in yüreği, Pepe’nin aklı başı ağırlık koydu!

DEMBA BA

Maçın eksisi Göztepe’de defans, Beşiktaş’ta Demba Ba!

KARTAL YİĞİT: BASKI ALTINA ALACAKLAR

Alanya önündeki Beşiktaş ile dünkü arasındaki fark dağlar kadardı. Geçen hafta zorlanan, rakibin savunmasını aşmakta güçlük çeken bir takım izlemiştik. Göztepe, sıralama açısından Alanya gibi sıkıntılı değil. Bu nedenle Beşiktaş karşısında hücumu düşündüler. Özellikle kanatlardan atağa çıkıp Siyah-Beyazlılar’ı rahatsız etmeye çalıştıkları için Beşiktaş çok daha rahat ve istediği gibi oynadı. Dünkü görüntü bizlere yeniden, açık oynayan takımlara karşı zorlanmayan bir Beşiktaş olduğunu gösterdi.

Alanya maçında olduğu gibi kilidi açan isim Talisca’ydı. Erken gelen akıl dolu bu Talisca golü, ister istemez Göz-Göz’ün direncini kırdı. Arkasından Medel’in golü de gelince Göztepe, maçtaki bütün inancını kaybetmiş oldu. Ortadaki üç önemli isimden yoksun çıkmasına rağmen Beşiktaş ‘ta Medel-Necip ikilisi yerinde müdahalelerle göz doldurdu. Medel’in tam bir joker olduğunu bir kez daha gördük... Hakikaten farklı bir oyuncu. Her hocanın onun gibi bir isme ihtiyacı var. Kene gibi, rakibine yapıştığı zaman bırakmıyor. Yapılan en yararlı transfer olduğunu yine gösterdi.

Zaman zaman inişli çıkışlı dönemler yaşayan Babel’i de iyiler arasına eklemeliyiz. Kanattan öte, ortalara gelip pozisyon üretmeye çalıştı. Quaresma’nın yokluğunda oynayan Lens, kafa olarak bu takıma alışamamış. Q7 geldikten sonra kulübeden dışarı kafasını çıkaramaz. Hiçbir oyuncuya önyargım yok ama Love ile Lens’e verilen paralara acımamak elde değil.





Beşiktaş - Göztepe













































































































Beşiktaş - Göztepe

Bu kadar gol atılırken Negredo’nun suskun kalması da tabii ki şaşırtıcı ama hem yüzündeki maske hem de istediği o topları alamaması, kendisi adına dezavantaj olarak göze çarptı. Ama yine de mücadelesine şapka çıkartılmalı.

Beşiktaş üst üste oynadığı iki iç saha maçından mutlu ayrıldı. Oyun hala geçen sezona benziyor mu, tabii ki hayır. Ancak artık oyun değil, üç puanların konuşulacağı haftalara geldik. İstanbul’da kayıp verilmedi.

Skor 3-0’a geldikten sonra Beşiktaş’ın anlamsızca oyundan kopması enterasandı. Bu dakikalarda 15-20 dakika Göztepe gol için her şeyi yaptı, kaçırdılar ve attılar. Ancak serzenişimizi duymuş olacaklar ki; Talisca attığı golden sonraki durgunluğunu bırakınca Kartal farka koştu. Beşiktaş, takımın omurgasını oluşturan çok önemli oyunculardan eksik olmasına rağmen farklı bir skorla kazandı ve yarışı sürdürüp, rakiplerini baskı altına aldı. Bence dün akşamın en güzel olayı geldiğinden beri ilk kez oyuna girip bir de gol atan Larin’di.

MORAL DEPOLADI

Alanya’daki galibiyete rağmen karamsar bir görüntü içindeki Beşiktaş, farklı kazanıp moral buldu.

LENS

Lens’in artık kredisini tükettiğini söyleyebiliriz.