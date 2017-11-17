Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Schuster Vodafone Park'ta

Beşiktaş'ın eski Teknik Direktörü Bernd Schuster, yeniden Dolmabahçe'de.

Bir dönem Beşiktaş'ta görev yapmış olan Bernd Schuster, Vodafone Park'ta oynanan T.M Akhisarspor mücadelesini tribünden seyretti. 2010-2011 sezonunda siyah-beyazlı takımın başında olan Schuster, Süper Lig'in 12. haftasında oynanan T.M Akhisarspor maçını tribünden izledi.



Alman teknik adam, siyah-beyazlı takımın başında olduğu 2010-2011 sezonunda ligde çıktığı 25 karşılaşmada 10 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 6 beraberlik almıştı.

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