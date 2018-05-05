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AMATÖR ŞUBELERE EKSTRA BÜTÇE YOK

Beşiktaş Yönetimi’nin en önemli gider kalemlerinin başında amatör branşlar geliyor... Her ne kadar son iki sezonda futbolda başarı gelse de amatör şubelere aynı istikrarı yakalayamayan Kartal’da tıpkı futbola olduğu gibi diğer branşlara da belli bir bütçe konulacak.