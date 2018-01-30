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Futbol

Beşiktaş'ta Dusko Tosic krizi!

30.01.2018 - 09:12 | Güncelleme:

Beşiktaş'ta adı transferde Trabzonspor'la anılan Dusko Tosic konusunda kriz çıktı!

  • 1 Beşiktaş'ta Trabzonspor'un transfer gündeminde bulunan Tosic, zam istedi, Fikret Orman çıldırdı!
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    Beşiktaş'ta yeni transfer Domagoj Vida’nın gelmesinin ardından ikinci plana düşen ve Antalya kampında sakatlanıp hala iyileşemeyen Dusko Tosic, yönetimden zam istedi... 

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  • 2 Beşiktaş'ta Trabzonspor'un transfer gündeminde bulunan Tosic, zam istedi, Fikret Orman çıldırdı!
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    Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre Gençlerbirliği’nden transfer edildiğinden bu yana bir kez zam alan ve ücreti 900 binden 1 milyon 200 bin Euro’ya revize edilen Sırp stoperin ikinci zam isteği başkan Fikret Orman’ı çılgına çevirdi... 

  • 3 Beşiktaş'ta Trabzonspor'un transfer gündeminde bulunan Tosic, zam istedi, Fikret Orman çıldırdı!
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    Vida’nın yıllık kazancı 3 milyon Euro’yu örnek gösterip kendi yıllık kazancının da 1 milyon 750 bin Euro’ya çekilmesini isteyen Tosic şunları söyledi:

  • 4 Beşiktaş'ta Trabzonspor'un transfer gündeminde bulunan Tosic, zam istedi, Fikret Orman çıldırdı!
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    “Bu takımın önemli bir parçasıyım. Şu an aldığım para bu şartlarda az. Rakamın yükseltilmesini istiyorum”

     

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  • 5 Beşiktaş'ta Trabzonspor'un transfer gündeminde bulunan Tosic, zam istedi, Fikret Orman çıldırdı!
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    "BU KABUL EDİLEMEZ"

    Son dönemde adı Trabzonspor ile geçen ve 2.2 milyon Euro’luk bir teklif aldığı öğrenilen Tosic’in zam istemesi üzerine başkan Fikret Orman direkt olarak devreye girip bu talebi kesin olarak geri çevirdi.

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Yorumlar 40
  • Misafir 14 dakika önce
    Vida neyi hakettide tosicle mukayese ediyorsun başkan?
  • Misafir 1 saat önce
    yaş olmuş 32 sen beşiktaşda oynadıgına şükret ne zammı. pepe gibi üst düzey değil, olur olmadık hatalar yapabiliyor tosiç.
  • Misafir 1 saat önce
    BOŞ KONUŞMAYIN HERKES KUMAŞINA GÖRE PARA ALMALI TOSİC ÇOK ÇALIŞKAN FAKAT BİRYERE KADAR ONUN STOPERDE YAPTIĞI HATALARLA ÇOK GOL YEDİK KENDİNİ BİLİP ÖYLE PARA İSTEMELİ BEŞİKTAŞ KALİTESİNDE BİR ADAM DEĞİL.
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