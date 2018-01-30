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Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre Gençlerbirliği’nden transfer edildiğinden bu yana bir kez zam alan ve ücreti 900 binden 1 milyon 200 bin Euro’ya revize edilen Sırp stoperin ikinci zam isteği başkan Fikret Orman’ı çılgına çevirdi...