Beşiktaş'tan şaşırtan Talisca kararı!

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Beşiktaş, yıldız oyuncu Talisca’nın 21 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmak istiyor. Siyah-Beyazlı kurmayların, daha sonra ise Brezilyalı yıldızı 40-50 milyon Euro’ya satmayı planladıkları öğrenildi.